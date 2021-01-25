Boden Denizcilik Genel Müdürü Karsan: Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi Türk sahipli veya Türk bayraklı değil

Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında “Değerli basın mensupları, öncelikle bu elim saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemicimizin ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun. Kaçırılan meslektaşlarımın ailelerine sabır diler, saldırıdan yaralı olarak kurtulan üç meslektaşıma da geçmiş olsun demek isterim. Gece gündüz gözümüzü kırpmadan saldırıdan kurtulan personelimizi emniyetli bir şekilde en yakın limana ulaştırmak ve kaçırılan personellerimizin ailelerine ulaşarak doğru bilgi vermek, rehin alınan yeni personelin kurtarılması için yetkili mercilerle irtibat kurmaya çalıştık.

Yaşanan bu olayda doğru belge ve bilgi akışını sağlamak ve kanuni adımları atmak için harekete geçtik. Olayın durulması ardından geçen 48 saat içinde özellikle sosyal medyada eksik ve yanlış o kadar çok sayıda haber ve bilgi paylaşımı yapıldı ki kamuoyuna gerçek ve doğru haberi birinci elden ulaşması adına bu basın toplantısında gerçekleştirmenin doğru olacağını düşündük” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

“Ne yazık ki iletişimimiz kesildi”

Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki personelle olay anında kısa sürede olsa iletişim kurduklarını belirten Genel Müdür Levent Karsan, “Türk vatandaşı olmayan yatırımcılara ait işletmecisi Londra’da bulunan Gemi İşletmesi Genel Müdürünün bulunduğu denizcilik A.Ş. tarafından yürütülen Mozart isimli gemimize 23 Ocak Cumartesi günü sabah 08.25 Türkiye saati ile Nijerya saati ile 06.35 te Gine açıklarında bulunan Gine Körfezi’nde geminin son uğradığı liman olan Lagos’a 618 kilometre uzaklıkta korsan saldırısı gerçekleşti.

REKLAM

Olay anından şirketimizin acil olayları bildirimi için tanımlanmış telefon numarasını arayarak korsan teknesini fark ettiğini şiddet ucu alarm sistemi mesajını aldıklarını, korsanlardan sakındırmak ama köprü üstüne ateş açılınca ve bot yaklaşınca alanı terk edip personeli emniyet ustasına götüreceğini söyledi ve akabinde ne yazık ki iletişimimiz kesildi. Gemilerimizde olası oluşabilecek kaza personel rahatsızlıkları müdahaleleri için şirketimizin başındayız” diye konuştu.

DÜNYA Bakan Karaismailoğlu: Saldırıya uğrayan gemimiz Gentil Limanı'na demirledi

“Personele ait tüm cep telefonlarını peş peşe aradık”

Sözlerine devam eden Karsan, “Gemi kaptanından acil durum telefonu alır almaz, müdahale tipi hükmünde, şirket merkezinde bu tarz durumlara müdahale etmek için iletişim imkanıyla donatılmış toplantı odasında buluştuk. Prosedürleri uygulayarak öncelikle bu alandan sorumlu, bu işler için atanmış uluslararası merkezi arayarak bilgi verdik. Yargı talep ettik. Akabinde Liberya Bayrak Devleti temsilcilerine ve Londra’daki ticari işletmecileri bilgilendirdik. Aynı anda geminin uydu telefonu ile gemiye ulaşmaya çalıştık ama yanıt alamadık. Personele ait tüm cep telefonlarını peş peşe aradık yanıt alamadık. Bu esnada en iyi uydu haritası üzerinden denmeye başladık.” İfadelerini kullandı.

DÜNYA Nijerya açıkları 2020'de korsanların 'en çok gemi mürettebatı kaçırdığı bölge' oldu

“Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir”

Karsan, şirketin yabancı yatırımcılara ait olduğunu ifaderek, ”Şunu açıklığa kavuşturmak isterim. Mozart gemimiz Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Yabancı yatırımcılara aittir. Benim genel müdürlüğünü yaptığım Modern A.Ş. geminin teknik işletmesi olan firmadır. Gemimize saldırı esnasında seyir cihazlarımız, elektronik ekipmanların büyük kısmı zarar gördü. Haberleşme cihazlarının neredeyse tamamı korsanlar tarafından tahrip edildi. Buna karşı korsanlar tarafından serbest bırakılan üç kişinin özverili gayreti, dirayeti ve bizim ofisten sağladığımız uydu destekli yönlendirme ile gemimizi dün akşamüstü saatlerinde limanı açıklarına varmasını başardık” sözlerini kullandı.

REKLAM

DÜNYA Türk gemisine korsan saldırısıyla ilgili büyükelçiden açıklama: Botlarla gideceğiz

“Şirketin merkezi Londra ve Hamburg’dur”

Genel Müdür Karsan şirketin merkezinin Türkiye olmadığını belirterek, “Şunu ifade etmek isterim ki, İstanbul Ofisi bir teknik ofistir. Yani gemilerin teknik tutumu gibi konularda sorumlu bir ofistir. Ticaret ve kontrol ofisi merkezi Londra ve Hamburg’dadır. Bu görüşmeleri gerçekleştirecek yani olası korsanların taraması halindeki tahmin ediliyor. Bu böyle gelişmiş bugüne kadar. Bu ancak Londra ya da Hamburg’daki bir merkezler bilir” dedi.

Sözlerine devam eden Karsan, “Profesyonellerden aldığım bilgiye göre geçmişte buna benzer kaçırılma olaylarından belirtilen tecrübe göstermektedir ki korsanlar olaydan aramaktadırlar. Olmayan kaynaklardan edinilen haberlere itibar etmemenizdir. Asılsız haberler rehin alınanların ailelerine iadeyi yapılmayacağı gibi haberler süreci olumsuz tehdit edecek kötü sonuçlar çıkarmalarına neden olabilmektedir” diye konuştu.

REKLAM

DÜNYA Türk gemisine korsan baskını: Türkiye harekete geçti

“Uluslararası Deniz Teşkilatı harekete geçmeli”

Karsan, “Şöyle ifade edecek olursak uluslararası denizcilik teşkilatıdır. Ki ben onun bir ne yazık ki bir yetkilisi değilim. Onlar adına cevap vermem burada doğru olmaz ama ben uzak yol kaptanıyım. Bir denizci olarak arzumuz şudur ki aynı Aden Körfezi’ndeki korsan saldırılarına karşı kurulmuş organizasyon gibi uluslararası bu bölgede insanlık saldırısının süratle artmış olduğu ticaret alanı içinde bulunan gemilerimizin Irak limanları olan bu Gine Körfez içerisinde böyle bir kuruluş hepimizin içini çok rahat ettirecektir. Bu vesileyle Türkiye’yi de dahil etmek istiyorum. Gine Körfezindeki saldırılara karşı Uluslararası Deniz Teşkilatının bu bölgedeki sorunlara karşı adım atmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.