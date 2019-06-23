Bodrum’ İstanbul’a çıkarma yaptı

Bodrum’a tatile , çalışmaya gelenler ve yazlıkçılar AK Parti'nin ve CHP’nin yaptığı organizasyonla İstanbul seçimlerinde oy kullanmak için yollara düştü. Uçakla, otomobiller ve otobüslerle giden İstanbul seçmeninin sayısı yaklaşık 10 bine ulaştı. Öğlen saatlerinden başlayan otobüs uğurlamaları gece geç saatlere kadar sürdü.

Oy kullanıp tatile devam edecekler

Partilerin kaldırdığı otobüslerle giden yazlıkçılar, tatilciler ve Bodrum’a çalışmaya gelen vatandaşlar oylarına sahip çıkacaklarını söyledi. Tatil için Bodrum’a gelen ve seçim için İstanbul’a dönecek olan yerli turist ise “Tatilimizi yarıda bırakıp oy kullanmaya gidiyoruz. Yarın oyumuzu kullandıktan sonra tekrar Bodrum’a dönüp tatilimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Bodrum’a çalışmaya gelen vatandaşlar ise haftalık izinlerini oy gününe göre ayarladıklarını oylarını kullandıktan sonra geri dönüp iş başı yapacaklarını açıkladı.

Yaz tatilinde İstanbul’dan Bodrum’a çalışmaya geldiğini ifade eden Aslıcan Açık adlı genç ise “Ben İstanbul’da öğrenciyim. Buraya çalışmaya gelmiştim. 2 gün izin alabildim. Oy kullanmak için gidip geleceğim. Çünkü bu seçim çok önemli, şansa bırakmak istemedim” diye konuştu.

İHA Partilerin kaldırdığı otobüslerle giden yazlıkçılar, tatilciler ve Bodrum’a çalışmaya gelen vatandaşlar oylarına sahip çıkacaklarını söyledi.

Özge Çiğdem Eyiçalış adlı başka bir İstanbul seçmeni de “Oyumuzu kullanmak için İstanbul’a gidiyoruz. Tatilimiz yarıda bırakıyoruz. Tekrardan döneceğiz. Ben bir aylık tatile gelmiştim. 3 hafta tatil yaptım, bir haftam kaldı. Tekrardan geri dönüp tatilime devam edeceğim” şeklinde konuştu.

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AK Parti 3 gündür uğurlama yapıyor

Ak Partili tatilciler, çalışanlar ve yazlıkçılar için Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığı 3 gündür otobüs, uçak ve özel araçlarla İstanbul seçmenini uğurluyor. Bodrum otogarı ve Ak Parti ilçe binası önünden çok sayıda otobüs kaldıran AK parti Bodrum ilçe Başkanlığı yaklaşık bin İstanbul seçmenini ücretsiz İstanbul’a götürüyor.

AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen ve çok sayıda vatandaş son 4 otobüsü coşkuyla uğurladı. Gece kalkan otobüs son otobüslerle seçmenler oy kullanmak için yollara düştü. Şenlik havasında uğurlanan seçmenlerin çoğunun tatil için Bodrum’a gelen yerli turist olduğu oy kullandıktan sonra tekrar Bodrum’a dönerek tatil yapacakları öğrenildi. Seçmenleri uğurlayan Bodrum AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen 3 gündür İstanbul’a akın akın seçmen gönderdiklerini belirterek “İstanbul için ve Türkiye için çok önemli bir seçim var. Bizde Bodrum Ak Parti İlçe Teşkilatı olarak son 3 gündür Bodrum’da tatil yapanları, çalışanları özel araçlarla, uçaklarla ve otobüslerle İstanbul seçmelerini uğurluyoruz. Bu akşam son yolcularımızı da gönderdik. Yakalık bin İstanbul seçmenini oy kullanmaları için İstanbul’a gönderdik. İstanbul’a Binali Yıldırım yakışır” şeklinde konuştu.

İHA Uçakla, otomobiller ve otobüslerle giden İstanbul seçmeninin sayısı yaklaşık 10 bine ulaştı.

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

Bodrum’daki plajlar, yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbulluların kente dönmesiyle, yabancı turistlere kaldı. İstanbullu turistlerin yaz tatilini geçirmek için tercih ettiği kentlerden Bodrum, bugün sakinlik yaşadığı görüldü. Tatil yapan çok sayıda İstanbullu seçmen, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Bodrum’dan ayrıldı. Dönüş yolculuğu, trafikte yoğunluk oluştururken, Gümbet Mahallesi başta olmak üzere Bodrum’un birçok bölgesindeki sahil ve plajlar, yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistler, plajların sakinliğinde güneşlenip denize girdi.

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Öte yandan Bodrum’dan kendi imkanlarıyla oy kullanmaya giden tatilcilerin ve yazlıkçıların sayısının yaklaşık 7 bine ulaştığı öğrenildi.

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