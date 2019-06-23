Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Bodrum İstanbula çıkarma yaptı
İSTANBUL

Bodrum’ İstanbul’a çıkarma yaptı

Bodrum İstanbul’a çıkarma yaptı

Bodrum’da tatil yapan, çalışan vatandaşlar otobüslerle İstanbul seçimlerine uğurlandı. Ak Parti ve CHP ardı ardına onlarca otobüs kaldırdı, binlerce kişi oy kullanmak için İstanbul’un yolunu tuttu.

Haber Merkezi IHA
Binlerce vatandaş İstanbul seçimlerinde oy kullanmak için yollara düştü.
Binlerce vatandaş İstanbul seçimlerinde oy kullanmak için yollara düştü.

Bodrum’a tatile , çalışmaya gelenler ve yazlıkçılar AK Parti'nin ve CHP’nin yaptığı organizasyonla İstanbul seçimlerinde oy kullanmak için yollara düştü. Uçakla, otomobiller ve otobüslerle giden İstanbul seçmeninin sayısı yaklaşık 10 bine ulaştı. Öğlen saatlerinden başlayan otobüs uğurlamaları gece geç saatlere kadar sürdü.

Oy kullanıp tatile devam edecekler

Partilerin kaldırdığı otobüslerle giden yazlıkçılar, tatilciler ve Bodrum’a çalışmaya gelen vatandaşlar oylarına sahip çıkacaklarını söyledi. Tatil için Bodrum’a gelen ve seçim için İstanbul’a dönecek olan yerli turist ise “Tatilimizi yarıda bırakıp oy kullanmaya gidiyoruz. Yarın oyumuzu kullandıktan sonra tekrar Bodrum’a dönüp tatilimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Bodrum’a çalışmaya gelen vatandaşlar ise haftalık izinlerini oy gününe göre ayarladıklarını oylarını kullandıktan sonra geri dönüp iş başı yapacaklarını açıkladı.

Yaz tatilinde İstanbul’dan Bodrum’a çalışmaya geldiğini ifade eden Aslıcan Açık adlı genç ise “Ben İstanbul’da öğrenciyim. Buraya çalışmaya gelmiştim. 2 gün izin alabildim. Oy kullanmak için gidip geleceğim. Çünkü bu seçim çok önemli, şansa bırakmak istemedim” diye konuştu.

İHA
Partilerin kaldırdığı otobüslerle giden yazlıkçılar, tatilciler ve Bodrum’a çalışmaya gelen vatandaşlar oylarına sahip çıkacaklarını söyledi.

Özge Çiğdem Eyiçalış adlı başka bir İstanbul seçmeni de “Oyumuzu kullanmak için İstanbul’a gidiyoruz. Tatilimiz yarıda bırakıyoruz. Tekrardan döneceğiz. Ben bir aylık tatile gelmiştim. 3 hafta tatil yaptım, bir haftam kaldı. Tekrardan geri dönüp tatilime devam edeceğim” şeklinde konuştu.

REKLAM

AK Parti 3 gündür uğurlama yapıyor

Ak Partili tatilciler, çalışanlar ve yazlıkçılar için Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığı 3 gündür otobüs, uçak ve özel araçlarla İstanbul seçmenini uğurluyor. Bodrum otogarı ve Ak Parti ilçe binası önünden çok sayıda otobüs kaldıran AK parti Bodrum ilçe Başkanlığı yaklaşık bin İstanbul seçmenini ücretsiz İstanbul’a götürüyor.

AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen ve çok sayıda vatandaş son 4 otobüsü coşkuyla uğurladı. Gece kalkan otobüs son otobüslerle seçmenler oy kullanmak için yollara düştü. Şenlik havasında uğurlanan seçmenlerin çoğunun tatil için Bodrum’a gelen yerli turist olduğu oy kullandıktan sonra tekrar Bodrum’a dönerek tatil yapacakları öğrenildi. Seçmenleri uğurlayan Bodrum AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen 3 gündür İstanbul’a akın akın seçmen gönderdiklerini belirterek “İstanbul için ve Türkiye için çok önemli bir seçim var. Bizde Bodrum Ak Parti İlçe Teşkilatı olarak son 3 gündür Bodrum’da tatil yapanları, çalışanları özel araçlarla, uçaklarla ve otobüslerle İstanbul seçmelerini uğurluyoruz. Bu akşam son yolcularımızı da gönderdik. Yakalık bin İstanbul seçmenini oy kullanmaları için İstanbul’a gönderdik. İstanbul’a Binali Yıldırım yakışır” şeklinde konuştu.

İHA
Uçakla, otomobiller ve otobüslerle giden İstanbul seçmeninin sayısı yaklaşık 10 bine ulaştı.

Bodrum plajları, yabancı turistlere kaldı

Bodrum’daki plajlar, yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbulluların kente dönmesiyle, yabancı turistlere kaldı. İstanbullu turistlerin yaz tatilini geçirmek için tercih ettiği kentlerden Bodrum, bugün sakinlik yaşadığı görüldü. Tatil yapan çok sayıda İstanbullu seçmen, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için Bodrum’dan ayrıldı. Dönüş yolculuğu, trafikte yoğunluk oluştururken, Gümbet Mahallesi başta olmak üzere Bodrum’un birçok bölgesindeki sahil ve plajlar, yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistler, plajların sakinliğinde güneşlenip denize girdi.

REKLAM

Öte yandan Bodrum’dan kendi imkanlarıyla oy kullanmaya giden tatilcilerin ve yazlıkçıların sayısının yaklaşık 7 bine ulaştığı öğrenildi.

Sandık görevlileri yemin etti
GÜNDEM
Sandık görevlileri yemin etti

Oy verme işlemi başladı
SEÇİM
Oy verme işlemi başladı

Anadolu'da İstanbul seferberliği
SEÇİM
Anadolu'da İstanbul seferberliği
Daha çok hedefimiz var

Daha çok hedefimiz var

​Cumhurbaşkanı'ndan İstanbul seçimleri sonrası teşekkür mesajı.
Seçim bittiartık işimize bakalım

Seçim bitti
artık işimize bakalım

​İş dünyası, ekonomide vites büyütme çağrısı yaptı.​
Askerleri deTürkiyeye geliyor

Askerleri de
Türkiye'ye geliyor

Rus polisinden sonra bir müjdeli haber daha.
8 terörist öldürüldü

8 terörist öldürüldü

​3 il ile sınırın ötesinde PKK'ya ağır darbe.
Sonsuza<br> dek kapandı

Sonsuza
dek kapandı

​Trump'ın kararının ardından İran'dan sert çıkış.
TSK'ya sızan<br>kriptolara operasyon

TSK'ya sızan
kriptolara operasyon

​22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı.
40 dereceyi aşacak

40 dereceyi aşacak

​Meteoroloji'den vatandaşlara aşırı sıcaklık uyarısı.
Tek dertleri Erdoğan

Tek dertleri Erdoğan

​Batı medyası seçimin ardından kin ve nefret kustu.

Değeri 10 milyon TL

Değeri 10 milyon TL

​2 bin yıllık kitap Bursa'da ele geçirildi.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​İki lider Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde bir araya gelecek.
Gezi'nin beyni<br>hesap veriyor

Gezi'nin beyni
hesap veriyor

​Gezi olaylarının organizatörleri ile beyin takımı hakim karşısına çıktı.
Yaz tarifesinde kullanılmayacak

Yaz tarifesinde kullanılmayacak

​THY, havacılık sektöründe krize yol açan uçakla ilgili kararını verdi.
İran'a drone yanıtı

İran'a drone yanıtı

​Trump ek yaptırımlar getiren kararnameyi imzaladı.
Katar'dan<br>dev sevkiyat

Katar'dan
dev sevkiyat

Türkiye, 207 bin metreküplük LNG ithal etti.
MEB takvimi açıkladı

MEB takvimi açıkladı

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması 9 Ağustos'ta.
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

Mersin'de yük treni minibüs biçti. Ölü ve yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.