Gündem Bodrum yolunda ilginç kaza Ucuz atlatıldı
MUĞLA

Bodrum yolunda ilginç kaza: Ucuz atlatıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir cip ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle cip, refüjle otomobil arasında sıkıştı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Merkezi İHA
Bodrum yolunda ilginç kaza: Ucuz atlatıldı
Cipin iki sağ tekeri otomobilin üzerinde kaldığı görüldü.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle büyük kentlerden Bodrum’da çok sayıda tatilci geliyor. Yoğun araç girişinin olduğu ilçede, trafik kazaları da kaçınılmaz oluyor.

Bodrum - Milas karayolunda yaşanan ilginç trafik kazası, görenleri hayrete düşürdü. Bodrum istikametine gelen bir ciple otomobil, Güvercinlik Mahallesi’ni geçtikten sonra çarpıştı. Çarpışmanın ardından cip refüjle otomobil arasında kaldı.

Cipin iki sağ tekeri otomobilin üzerinde kaldığı kazada ortaya çıkan ilginç görüntü, görenleri hayrete düşürdü.


  • Maddi hasarla atlatılan kaza sonrası polis ekibi, bölgeye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu
GÜNDEM
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu

İstanbul’da ilginç kaza: Boş yolda çarpıştılar
GÜNDEM
İstanbul’da ilginç kaza: Boş yolda çarpıştılar

Bu araçtan sağ çıktılar: Kazada otomobil ikiye bölündü
FOTOĞRAF 4
Title
Kaza, Kestel ilçesinde meydana geldi. Kontrolden çıkan Tofaş Şahin marka otomobil direğe çarparak parçalara ayrıldı. 3 kişinin yaralandığı olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
Title
Kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen araç sebebiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
Title
Title
Bu araçtan sağ çıktılar: Kazada otomobil ikiye bölündü
Bursa'da meydana gelen trafik kazasında Şahin marka otomobil ikiye bölündü, 3 kişi yaralandı.


Abone Ol Google News
İki günde nüfusu 5 katına çıktı

İki günde nüfusu
5 katına çıktı

​Oteller ve sahiller doldu taştı.
Bir rolden çok daha fazlası

Bir rolden çok daha fazlası

​Şafak Vakti'nin başrol oyuncusu Petekkaya, TVNET'e konuştu.
Almanya sular altında

Almanya
sular altında

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
Bir il daha mavi oldu

Bir il daha mavi oldu

Harita güncellendi. İşte yeni detaylar...
TRT'de dolu dolu dört yıl

TRT'de dolu dolu dört yıl

​İbrahim Eren, birçok yenilik ve başarıya imza attı.
AYM yeniden yapılanmalı

AYM yeniden yapılanmalı

​Bahçeli'den Gergerlioğlu kararına tepki.

Koronavirüs daha bitmedi

Koronavirüs daha bitmedi

​Kurban pazarlarında tokalaşma geleneği devam ediyor.

22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı
Gündem

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdulselam ÖZTÜRK’ün talimatlarıyla, Makam Dağını korumak ve geliştirmek adına Ergani Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülerek, Makam Dağının yeni hali Ergani halkımının hizmetine sunuldu.
Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.
Gündem

Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve milletin buna karşı elde ettiği zaferi konu alan “Şafak Vakti” filmini sinemada ilçedeki gençlerle beraber izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen film için bilet giderlerini karşılayarak çeşitli ikramlarda bulunduğu gençlerle sinemada buluşan Başkan Beyoğlu,”O ihanet sarmalını ve buna karşı milletimizin vatan aşkıyla verdiği mücadelenin gençlerimizin hafızalarına kazınmasını sağlamak için böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. İlk etapta 100 gencimizle beraber filmi izledik. Sürecin sonuna kadar inşallah 5 bin gencimizi sinema ile buluşturmuş olacağız ” dedi.
“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi
Gündem

“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı” adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği ‘Aile Okulu’nun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.