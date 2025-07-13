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Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 406 yolcu geldi

Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 406 yolcu geldi

18:5613/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
AA
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Tur programı kapsamında Bodrum'a gelen gemilerdeki turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı. Turistler bazı tarihi yerleri de ziyaret etti.
Tur programı kapsamında Bodrum'a gelen gemilerdeki turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı. Turistler bazı tarihi yerleri de ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesine Santorini'den gelen "Marella Discovery 2" ve "Silver Muse" kruvaziyerleriyle çoğunluğu İngiliz ve ABD'li toplam 2 bin 406 yolcu ulaştı. Turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezip alışveriş yaparken, bazı tarihi yerleri de ziyaret etti. Gemiler, sırasıyla Kandiye ve Patmos limanlarına hareket etmek üzere Bodrum'dan ayrıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery 2" ve "Silver Muse" kruvaziyerleri 2 bin 406 yolcu getirdi.

Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırılan Bahamalar bayraklı gemiler, Santorini Limanı'ndan geldi.

264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2" kruvaziyerinde, çoğu İngiliz 1840 yolcu ile 737 personel bulunuyor. Geminin bir sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.

Uzunluğu 212 metre olan "Silver Muse"de ise çoğu ABD'li 566 yolcu ile 404 personel bulunduğu belirtildi. Gemi, Patmos Limanı'na ulaşmak üzere saat 22.00'de hareket edecek.

Tur programı kapsamında Bodrum'a gelen gemilerdeki turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı. Turistler bazı tarihi yerleri de ziyaret etti.


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