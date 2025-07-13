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Antalya’da bir günde Cumhuriyet tarihinin ziyaretçi rekoru kırıldı! Bir günde 100 bin turist giriş yaptı

Antalya’da bir günde Cumhuriyet tarihinin ziyaretçi rekoru kırıldı! Bir günde 100 bin turist giriş yaptı

13:3313/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Antalya, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi mirası, sürdürülebilir turizm politikaları ve kaliteli hizmet anlayışıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından biri olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor.
Antalya, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi mirası, sürdürülebilir turizm politikaları ve kaliteli hizmet anlayışıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından biri olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Antalya turizmi, 2025 yılının Temmuz ayında önemli bir başarıya daha imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanları üzerinden Türkiye’ye giriş yapan yabancı turist sayısı 100 bini aştı.

Antalya turizmi, 2025 yılının Temmuz ayında önemli bir başarıya daha imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanları üzerinden Türkiye’ye giriş yapan yabancı turist sayısı 100 bin 646 olarak kaydedildi.


Bu rakam, Temmuz ayları içinde son 5 yılın en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.


Bakan Ersoy, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


Antalya’da turizmde yeni bir zirve daha geride bırakıldı. 12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Son 5 yılın Temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.


2024 yılı Ağustos ayında kırılan 102 bin 755 olan tüm zamanların rekoruna da önemli ölçüde yaklaşıldı. Antalya’mızın uluslararası alandaki cazibesi, güçlü turizm altyapısı ve sektörün kararlı iş birliği sayesinde her geçen gün daha da artıyor.


Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar, ülkemizin turizmde ulaştığı seviyeyi daha da ileriye taşıyor. Başta sektör paydaşlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”




SON 5 YILIN EN YÜKSEK RAKAMI

12 Temmuz günü kaydedilen 100 bin 646 yabancı turist girişi, 2021-2025 yılları arasında Temmuz aylarında görülen en yüksek rakam oldu.


Bu giriş sayısı, geçen yılın Ağustos ayında kırılan 102 bin 755 kişilik tüm zamanların günlük rekoruna da oldukça yaklaştı.


12 Temmuz 2025 günü Antalya Havalimanı üzerinden 98 bin 777, Gazipaşa Havalimanı’ndan ise 1.869 yabancı ziyaretçi Türkiye’ye giriş yaptı. Böylece toplam sayı 100 bin 646’ya ulaştı.





#Mehmet Nuri Ersoy
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