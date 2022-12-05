Gündem Bodrumda 13 düzensiz göçmen yakalandı
MUĞLA

Bodrum’da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığı ihbarını aldı.

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Haber Merkezi İHA
Bodrum’da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum’da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen ve göçmenlerin kaçışını organize ettiği değerlendirilen 1 kişiyi yakaladı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. M.N.O.G isimli şüpheli, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik şafak operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik operasyonları sürüyor.
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Akşam saatlerinde Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde daha önceden belirlenen 10 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.
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Yapılan operasyonlarda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen çok sayıda düzensiz göçmen yakalanarak emniyete götürüldü.
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Bağcılar, Yıldıztepe mahallesi 510 Sokak’ta bulunan binaya düzenlenen operasyon öncesinde polisleri gören iki yabancı uyruklu şahıs, binadan kaçmak istedi.
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Ekipler kaçan şahısları bina içinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan göçmenler emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine gönderildi.
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İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik şafak operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçelievler ve Bağcılar'da önceden belirlenen 10 adrese düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: İki ölü 20 yaralı var
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Geri gönderme merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
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Sivas'ta göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: İki ölü 20 yaralı var
Sivas'ta düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi, kazada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Kamyon kasasından 108 kaçak göçmen çıktı
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Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında ilçe merkezine yakın bir kavşakta yaptığı yol uygulaması sırasında 34 R 9622 plakalı kamyonu durdurdu.
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Yapılan kontrolde kamyonun brandayla kapatılmış kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.
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Burada yapılan kimlik belirleme işlemleri sonucu kaçak göçmenlerin 78inin Afgan, 21’inin Pakistan, 5’inin Bangladeş, 2’sinin Yemen, 1’er kişinin ise Umman ve İran uyruklu oldukları belirlendi.
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Kamyon sürücüsü M.G. ile araçta bulunan S.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanırken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.
Kamyon kasasından 108 kaçak göçmen çıktı
İzmir'in Foça ilçesinde, kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun sürücüsü tutuklandı.


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