Gündem Bodrumda 15 dakikada sokaklar göle döndü
İZMİR

İzmir haberleri: Bodrum'da 15 dakikada sokaklar göle döndü

Bodrum'da 15 dakikada sokaklar göle döndü

Bodrum’da bir anda bastıran yağmur sokakları göle çevirdi. 15 dakika yağan sağanak ve dolunun ardından ilçede hayat felç oldu.

Haber Merkezi IHA
Bodrum'da metrekareye 20 kilogram yağış düştü
Bodrum'da metrekareye 20 kilogram yağış düştü

Turizmin göz bebeği Bodrum’da öğleden sonra bir anda bastıran sağanak, Bitez Mahallesi’ndeki cadde ve sokakları göle çevirdi.

15 dakika süren yağışın ardından araçlar güçlükle caddelerden geçebildi. Bodrum’un birçok bölgesinde de etkili olan yağmur, en çok Bitez Mahallesi’ni etkisini gösterdi. Yağmurun ardından bir anda bastıran dolu yağışı da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağmurun aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde yağarak Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.

Güneş yerini yağmura bıraktı

İlçede yaklaşık bir haftadır hakim olan güneşli hava yerini yağışa bıraktı. Yağış zaman zaman şiddetini arttırarak sağanak şeklinde yağdı. Bodrum’un bazı bölgelerinde ise cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Bitez Adliye Caddesi’nde ise sokaklar göle döndü. Konacık Atatürk Bulvarı’nda da yolda su birikintileri oluştu. Bodrum’a sabah saatlerinden bu yana metrekareye 20 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.

Kadıköy'de taksici cinayeti: Döverek öldürdüler
GÜNDEM
Kadıköy'de taksici cinayeti: Döverek öldürdüler
/**/
Lider kritik virajda

Lider kritik virajda

​Başakşehir sahasında Bursaspor'u konuk ediyor.
Kadıköy'de dehşet

Kadıköy'de dehşet

Taksiye binen 3 kişi şoförü döverek öldürdü.
Suriye'nin çözümü Türkiye'de

Suriye'nin çözümü Türkiye'de

​Erdoğan, İdlib ve Münbiç için önemli mesajlar verdi.
Polis son anda yetişti

Polis son anda yetişti

​7'nci kattan intihara kalkışan kadını yakaladı.
Mitingi bölen telefon

Mitingi bölen telefon

Erdoğan, gelen telefon üzerine mitinge ara verdi.
Tarih netleşti

Tarih netleşti

​Çamlıca Camisi'nde ilk ezan o gece okunacak.
7 haftanın zirvesi

7 haftanın zirvesi

​Uzmanlar altında 250 lira seviyesini işaret ediyor.
Ölüme kulaç attı

Ölüme kulaç attı

​Botu kurtarmak isterken boğulan gencin son anları.
300 araç kül oldu

300 araç kül oldu

'Kuru otlar' otoparka sıçradı, büyük kayıp var.
Elimde öyle bir istihbarat var ki...

Elimde öyle bir istihbarat var ki...

​İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da açıklamalarda bulundu.
Penaltıyı bilerek kaçırdı

Penaltıyı bilerek kaçırdı

Altınordu'dan fair-play örneği.
Önce özür sonra makas

Önce özür sonra makas

İstanbul trafiğinde yine bildik görüntüler.
Ev sahibine iyi kiracıya kötü haber

Ev sahibine iyi kiracıya kötü haber

​Mülkte yapılan masraflarla ilgili emsal karar.
AYM'denikramiye kararı

AYM'denikramiye kararı

İşçiyi haklı bularak tazminat ödenmesine hükmetti.
Bıraksam kaçtı diyecekler

Bıraksam kaçtı diyecekler

​Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik çıktı.
60 bin yeni istihdam müjdesi

60 bin yeni istihdam müjdesi

Erdoğan, müjdeli haberi İstanbul'dan verdi.
Pitbull dehşeti

Pitbull dehşeti

​Saldırıya uğrayan postacıyı kurtarmak kolay olmadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.