Bodrum'da deniz dibi temizliği: Bin 417 kilogram atık çıkarıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı etkinlikte, özel bir okulun anaokulu öğrencileri ve Mis Gibi Bir Bodrum gönüllüleri de plajda temizlik gerçekleştirdi. Bodrum Belediyesinin gönüllü dalgıçlarından oluşan ekip plastik, metal, cam, otomobil lastiği ve diğer atıklar olmak üzere iki saatte 204 kilogram atık topladı.