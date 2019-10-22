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MUĞLA

Bodrum’da ekipleri şoke eden olay: 85 ton çöp çıktı

Muğla Bodrum'da oluşturulan temizlik timi gün boyu çöp topladı. 85 ton çöp toplayan temizlik timi gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çöplerin daha çok sonbaharın gelmesiyle birlikte artan bahçe atıklarının ve eski ev eşyalarının oluşturduğu belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Bodrum’da ekipler 85 ton çöp topladı.
Bodrum’da ekipler 85 ton çöp topladı.

Muğla’da Bodrum Belediyesi’nin "Bodrum’da Doğa Kazanacak" sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yer alan Temizlik İşleri birimi, bahçe ve evsel atıkların toplanması amacıyla Bodrum’un tüm mahallelerinde çalışma başlattı. Ekipler bir günde sadece bir bölgeden 85 ton atık topladı.

İHA
Bodrum’da ekipler 85 ton çöp topladı.

EKİPLER BİLE ŞOKE OLDU

Ortakent Mahallesi’nde 1 iş makinesi, 2 kamyon, 2 kamyonet ve 25 personelden oluşan temizlik timi ile işe koyulan ekipler, sabah saatlerinden itibaren Müsgebi, Yahşi, Gürece ve Yakaköy Mahallelerinde çöp konteynırları dışına, kaldırım üstlerine, yol üzerlerindeki duvar diplerine bırakılan bahçe atıkları, eski ev eşyaları, çuvallar dolusu inşaat molozu, karton, plastiklerden oluşan ve görüntü kirliliğine yol açan çöpleri topladı. Temizlik operasyonunda, belirtilen bölgeden toplanan çöp miktarı 85 ton olunca belediye ekipleri bile şoke oldu.

İHA
Bodrum’da ekipler 85 ton çöp topladı.

İHA
Bodrum’da ekipler 85 ton çöp topladı.
  • Sonbaharın gelmesiyle birlikte artan bahçe atıklarının ve eski ev eşyalarının çevre kirliliği oluşturduğunu belirten ekipler, vatandaşın Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne haber vermeleri durumunda bu atıkların ücretsiz olarak belediye tarafından alınacağını vurguladılar. Bodrum’un her mahallesi için çöp toplama günlerinin belirlendiğini hatırlatan ekipler, bahçe atıkları için yapılan mıntıka temizliğinin de düzenli olarak her mahallede devam edeceğini bildirdiler.

İHA
Bodrum’da ekipler 85 ton çöp topladı.

İHA
Bodrum’da ekipler 85 ton çöp topladı.

İHA
Bodrum’da ekipler 85 ton çöp topladı.

İHA
Bodrum’da ekipler 85 ton çöp topladı.

İHA
Bodrum’da ekipler 85 ton çöp topladı.

İHA
Bodrum’da ekipler 85 ton çöp topladı.
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