Gündem Bodrumda sağanağın ardından kara yolu ulaşıma kapandı
MUĞLA

Bodrum'da sağanağın ardından kara yolu ulaşıma kapandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak yağışın ardından çok sayıda ev sular altında kaldı, kara yolu ulaşıma kapandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yıllardır çözülemeyen altyapı sıkıntısı böyle bir duruma yol açtı" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bodrumda sağanağın ardından kara yolu ulaşıma kapandı
Bodrum'da sağanağın ardından kara yolu ulaşıma kapandı

İlçede birkaç gündür devam eden yağmur akşam etkisini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet ve Kadıkalesi mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Vatandaşların bazıları kendi çabalarıyla evlerinden kurtulmayı başarırken, bazıları da görevlilerce kurtarıldı.

DHA

İslamhaneleri mevkisinde fenalaşan hamile bir kadın, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yağmur suları nedeniyle Bodrum-Turgutreis kara yolu da trafiğe kapandı.

Bir şeridi kapanan yolda ulaşım polis ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak sağlanırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler sıkıntı yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. İş makineleriyle yapılan çalışmada özellikle menfez ağızlarının çok sayıda araç lastiği tarafından tıkandığı gözlendi. Bu atıkların temizlenmesi için çalışma yapıldı.

DHA

"Yıllardır çözülemeyen altyapı sıkıntısı böyle bir duruma yol açtı"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, zarar gören bölgede incelemelerde bulundu, su basan evlere giderek vatandaşlara geçmiş olsun diledi.

Aras, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede son üç gündür yağışın etkili olduğunu söyledi.

Bazı bölgelerin yağıştan daha çok etkilendiğini ifade eden Aras, "Yağış özellikle altyapı çalışması devam eden yerleri daha çok etkiledi. İslamhaneleri Mahallesi'nde uzun yıllardır çözülemeyen altyapı sıkıntısı böyle bir duruma yol açtı. Bölgede incelemeler yapıyoruz. Yaklaşık 15 civarında evin zemin katlarına su girdiğini gördük. Vatandaşlarımızın eşyaları tahrip olmuş, zor durumdalar. Kaymakamımızla da görüştük, hem AFAD hem de belediye tarafından zararlar kesinlikle tazmin edilecektir." diye konuştu.

Aras, bundan sonra bölgenin aynı sıkıntıdan etkilenmemesi için mücadele vereceklerini kaydetti.
İstifa sesleri altında bir kayıp daha

'İstifa' sesleri altında bir kayıp daha

Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Adana Demirspor'a mağlup oldu.
Gol sevinci Kadıköyü karıştırdı

Gol sevinci Kadıköy'ü karıştırdı

​Eski Galatasaraylı, Fenerbahçe'ye attığı golle gündem oldu.
Bakan Karaismailoğlundan Kılıçdaroğluna tazminat davası: İddialarının tamamı baştan sona yalan

​Türkiye'nin 10 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Aşı olmayana<br> ruhsat yok

Aşı olmayana
ruhsat yok

​Kocaeli'de koronayla mücadele için yeni uygulama.

Ömer Çelik: Meclis böyle bir lekeyi kabul edemez.

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

​Kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle 250 bin TL istedi.

67 yıldır kırmızı giyiyor.
Dört yılda tasarlandı

Dört yılda tasarlandı

Türkiye'nin ilk cep uydusu uzay yoluna gün sayıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.