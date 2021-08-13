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MUĞLA

Bodrum'da yangın tehlikesine karşı bidonlu önlem

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yol kenarına konulan su dolu yüzlerce bidonla yangına karşı önlem alınıyor.

Haber Merkezi İHA
Bodrumda yangın tehlikesine karşı bidonlu önlem
Bodrum'da yangınlara anında müdahale edilmesi için yol kenarına 700 bidon konuldu.

Turizm Teknik Müdürler Derneği sık sık yangının çıktığı Bodrum’da yol kenarından başlayacak yangınlara karşı tedbir aldı. İlçede faaliyet gösteren otellerden toplanan boş bidonlara su doldurularak yol kenarlarına konuldu.

Şu ana kadar 700 adet konulan bidonları sayısı artacak.
Şu ana kadar 700 adet konulan bidonları sayısı artacak.

Kızılağaç ve Yalıçiftlik mahallelerinde yol kenarına mahalle sakinleri ve muhtarlıkların desteğiyle yaklaşık 10’ar metre aralıklarla yüzlerce bidon konuldu. Şu ana kadar 700 adet su dolu bidonun konulduğu ve diğer mahallelerde konulmaya başlanacağı ifade edildi.

Yol kenarından başlayan yangınlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla konulan suları görenler, çalışmayı takdirle karşıladı. Suların ilk müdahalede önemli bir avantaj sağlayacağı belirtildi.

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