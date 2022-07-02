Gündem Bodrumdan yüzerek Kosa geçmeye çalışıyorlardı İki FETÖ şüphelisi yakalandı
MUĞLA

Bodrum'dan yüzerek Kos'a geçmeye çalışıyorlardı: İki FETÖ şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yüzerek Yunan adası Kos'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, polis ve Sahil Güvenlik'in ortak çalışmasıyla yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
Bodrumdan yüzerek Kosa geçmeye çalışıyorlardı: İki FETÖ şüphelisi yakalandı
Foto/arşiv

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada 2 şüphelinin, yüzerek Kos'a geçmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile yapılan ortak çalışmada 2 şüpheli, yakalanarak karaya çıkarıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç teğmen ve eski askeri öğrenci olduğu anlaşılan M.O.B. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin dalgıç kıyafeti içine gizlenen para ve fotoğraf makinesi de ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından 2 şüphelinin, adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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