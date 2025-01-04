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Boğaz, Can kardeşler için kapatıldı

Boğaz, Can kardeşler için kapatıldı

04:004/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ayşe Can, Velat Can.
Ayşe Can, Velat Can.

İstanbul Sarıyer'de 23 Kasım'da suya düşen Ayşe Can ile ablasını kurtarmak için arkasından atlayan Velat Can'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alınırken, denizde hem dalgıçlarla hem de havadan dronla tarama yapıldı. Yakınları tarafından çiçek bırakılan iki kardeşin denize düştüğü alan AFAD ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı.Çalışmalara akşam saatlerinde ara verildi.



#arama kurtarma
#İstanbul Boğazı
#Can Kardeşler
#Ayşe Can
#Velat Can

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