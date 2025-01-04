Boğaz, Can kardeşler için kapatıldı

Çalışmalar kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alınırken, denizde hem dalgıçlarla hem de havadan dronla tarama yapıldı. Yakınları tarafından çiçek bırakılan iki kardeşin denize düştüğü alan AFAD ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı.Çalışmalara akşam saatlerinde ara verildi.