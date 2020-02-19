Gündem Boğaza servet demirledi Değeri 32 milyon euro
İSTANBUL

Boğaza servet demirledi: Değeri 32 milyon euro

Marshall bayraklı 73 metre uzunluğundaki 'Coral Ocean' isimli lüks yat Kuruçeşme Limanı'na demir attı. 'Coral Ocean' geçen yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon euroya satılmıştı.

Haber Merkezi DHA
Lüks yat, 5 gün İstanbul'da kaldıktan sonra Yunanistan'a doğru yola çıkacak.
Lüks yat, 5 gün İstanbul'da kaldıktan sonra Yunanistan'a doğru yola çıkacak.

1994 yılında yapımı tamamlanan Marshall bayraklı 73 metre uzunluğunda 'Coral Ocean' adlı, 3 katlı lüks yat, Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kuruçeşme Limanına demirleyen yatın, 5 gün İstanbul'da kaldıktan sonra rotasını Yunanistan'a çevireceği öğrenildi.

DHA

Baştan aşağı yenilendi

  • Lüks yatın 2015 yılında tadilat geçirdiği, iç ve dış bölümlerinin ünlü tasarımcı Jon Bannenberg tarafından tasarlandığı öğrenildi. Ahoy Club'ün kurucusu Ian Malouf ise geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Euro'ya yatı satın almıştı. 22 mürettebatı bulunan lüks yatta büyük ve geniş bir ana süit ve 4 adette alt güverte süiti bulunuyor. Bunun yanı sıra lüks yatta yüzme havuzu, buhar odası, jakuzi ve spor salonu da yer alıyor.

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"Uzaya bile gidilir bu yatla"

Kuruçeşme Limanı'nda demirleyen lüks yatı görerek inceleyen vatandaşlardan Bülent Kayar,"Geçerken gördüm. İnsanlar zevkli ve lüksü için neler yapıyor diye düşündüm. Bakmaya bile korkuyoruz. Aldığımız maaşlarla kıyaslama yapsak ömrümüz yetmez almaya. Benim olsa gezerim, dünyanın tadını çıkarırım. Uzaya bile gider bu gemi" ifadelerini kullandı.

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