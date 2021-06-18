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İSTANBUL

Boğaz’da dev gemi tekneyi biçti

İstanbul Boğazı’nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 1 kişi kurtarılırken, balıkçılar Burhan Ataman ve Salih Bayraktar hayatını kaybetti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün altında “AS ROSAILA” isimli bir gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki balıkçı teknesi çarpıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Boğaz’da dev gemi tekneyi biçti
Bir geminin içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki balıkçı teknesi çarpıştı.

İstanbul Boğazı’nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 1 kişi kurtarılırken, balıkçılar Burhan Ataman ve Salih Bayraktar hayatını kaybetti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün altında “AS ROSAILA” isimli bir gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki balıkçı teknesi çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine “KURTARMA-12” ve “MEHMETÇİK” römorkörü ile “KEGM-8” ve “TAHLİSİYE-1” botu ve balıkadamları olay yerine gönderildi. Ekiplerce sudan çıkartılan iki kişi, Rumelifeneri’ne götürülerek sağlık ekiplerine teslim edilirken birinin de cesedine ulaşıldı. Kimliği öğrenilemeyen kişinin cesedi morga kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bir kişi de buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yarı batık tekne Poyraz Limanı’na çekildi. soruşturma başlatılsın

  • İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada da “Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.” denildi. Balıkçı teknesinden sağ kurtulan Ali Ataman, “Tekne alabora oldu. Ben çıktım. Ama kardeşim teknenin dibinden çıkamadı. Teknede kardeşim ve yakın bir akrabam vardı. Akrabamız denizin en iyi reislerinden biriydi. Biz ağ tamir ediyorduk. Uzaktan geldi, korna çalıyormuş ancak biz duyamadık. Makine sesinden mi bilemiyorum. Belki de kornası çok kısıktı. Gemi beş derece sancak yapsaydı çok rahat bizden kaçardı.” diye konuştu.
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