​Boğaz’da dev gemi tekneyi biçti

İstanbul Boğazı’nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 1 kişi kurtarılırken, balıkçılar Burhan Ataman ve Salih Bayraktar hayatını kaybetti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün altında “AS ROSAILA” isimli bir gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki balıkçı teknesi çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine “KURTARMA-12” ve “MEHMETÇİK” römorkörü ile “KEGM-8” ve “TAHLİSİYE-1” botu ve balıkadamları olay yerine gönderildi. Ekiplerce sudan çıkartılan iki kişi, Rumelifeneri’ne götürülerek sağlık ekiplerine teslim edilirken birinin de cesedine ulaşıldı. Kimliği öğrenilemeyen kişinin cesedi morga kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bir kişi de buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yarı batık tekne Poyraz Limanı’na çekildi. soruşturma başlatılsın