Gündem Boğazda şölen
İSTANBUL

Boğaz’da şölen

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı’nda yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun startı vermesiyle Anadolu yakasında Kanlıca İskelesi’nden gruplar halinde İstanbul Boğazı’na atladı.
Sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun startı vermesiyle Anadolu yakasında Kanlıca İskelesi’nden gruplar halinde İstanbul Boğazı’na atladı.

Anadolu Yakası’nda Kanlıca İskelesi’nden başlayan ve Avrupa Yakası’nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son bulan yarış şölen havasında geçti. Yaklaşık 6,5 kilometrelik yarışa, 55 farklı ülkeden toplam 2 bin 419 yüzücü katıldı. Türkiye ve İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunan yarışta sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun startı vermesiyle Anadolu yakasında Kanlıca İskelesi’nden gruplar halinde İstanbul Boğazı’na atladı. Ayaklarına bağlanan çipler sayesinde dereceleri tespit edilen yüzücülere, parkur boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamaları durumunda müdahale edebilmek için deniz araçları eşlik etti.

Hilal Zeynep Saraç

Doğukan Ulaç

BİRİNCİLER TÜRK

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen etki nliği, erkekler genel klasmanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Doğukan Ulaç, 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Türk yüzücü Erge Can Gezmiş 47 dakika 14 saniyelik derecesiyle ikinci, ABD’den Alexander Kostich ise 47 dakika 41 saniyelik zamanı ile üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanda ise Türk sporcu Hilal Zeynep Saraç, 50 dakika 30 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti. İkinci sırayı, 50 dakika 40 saniyelik süresiyle Buse Topçu alırken, onu 10 saniye geriden takip eden ABD’li Amy Dantzler ise üçüncü sırada kendisine yer buldu. Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Uğur Erdener takdim etti.

TERS AKINTIYA GİRDİM

Kadınlar genel klasmanda ilk sırayı elde eden Türk sporcu Hilal Zeynep Saraç, şampiyonluğu ailesine armağan ettiğini söyledi. Zeynep, “Yönü bulmak çok zor. 6,5 numara gözlük kullanıyorum. Ters akıntıya girdim. Nasıl birinci oldum bilmiyorum. Başta ailem ve antrenörüm olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbulumuz adına güzel bir gün yaşadık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyada iki kıta arasında yapılan tek etkinlik konumundaki organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Kasapoğlu, “İstanbul’un Asya ve Avrupa’yı birleştiren bir medeniyet. Bugün 50’den fazla ülkenin sporcusunu bir araya getirdi. Türkiye’miz ve İstanbul’umuz adına güzel bir gün yaşadık. 2419 sporcunun katılımıyla güzel bir yüzme şampiyonası gerçekleştirildi. Tarihi bir ana şahitlik ettik” dedi.

Mossad hedef aldı

Mossad hedef aldı

İsrail istihbaratı Cezayir'de iki Filistinli bilim adamını öldürdü.
Mesut Almanya'yı bıraktı

Mesut Almanya'yı bıraktı

"Türklüğüme saygı göstermediler" diyerek milli takımı bıraktı.
'Aday olmayacağım'

'Aday olmayacağım'

Meral Akşener, parti başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.
'Şehit olursam Türk bayrağı örtün'

'Şehit olursam Türk bayrağı örtün'

​Filistinli şehit Muhammed'in yakınları 'Türk bayrağı' detayını anlattı.
Meclis'in gündemi bedelli

Meclis'in gündemi bedelli

​AK Parti'nin bedelli teklifi yarın görüşülecek.
43 kilometrelik hata

43 kilometrelik hata

Adres karmaşası yüzünden hepsi yanlış okula gitti.
İlklere imza atacak

İlklere imza atacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor.
Yeni dönem mesajı

Yeni dönem mesajı

Yeni OVP eylülden önce açıklanacak.
'Kudüs yıkılsın' diyen haham da var!

'Kudüs yıkılsın' diyen haham da var!

1000 Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı!
Safiye İncitutuklandı

Safiye İncitutuklandı

​Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti.
'Hayalimgazeteci olmak'

'Hayalimgazeteci olmak'

Kudüs direnişinin sembol ismi TVNET'e konuk oldu.
'Aksa'yı kirletiyorlar!'

'Aksa'yı kirletiyorlar!'

​Kudüslü kadından yürekleri titreten feryat...
İlk uçuş 2022'de

İlk uçuş 2022'de

​Hürjet Projesi'nde takvim planlamasına gidildi.
'Türkiye' korkusu sardı

'Türkiye' korkusu sardı

Yunan Bakan Türkiye korkusunu açık etti.
'7' numaranınyeni sahibi

'7' numaranınyeni sahibi

​Ronaldo'nun formasını giyecek isim belli oldu.
'Korku sarmış'

'Korku sarmış'

​CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kurultay tepkisi.
'Gelen tekliflergurur verici'

'Gelen tekliflergurur verici'

​Yusuf Yazıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.