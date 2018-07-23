Boğaz’da şölen

Anadolu Yakası’nda Kanlıca İskelesi’nden başlayan ve Avrupa Yakası’nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son bulan yarış şölen havasında geçti. Yaklaşık 6,5 kilometrelik yarışa, 55 farklı ülkeden toplam 2 bin 419 yüzücü katıldı. Türkiye ve İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunan yarışta sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun startı vermesiyle Anadolu yakasında Kanlıca İskelesi’nden gruplar halinde İstanbul Boğazı’na atladı. Ayaklarına bağlanan çipler sayesinde dereceleri tespit edilen yüzücülere, parkur boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamaları durumunda müdahale edebilmek için deniz araçları eşlik etti.

Hilal Zeynep Saraç

Doğukan Ulaç

BİRİNCİLER TÜRK

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu olarak gösterilen etki nliği, erkekler genel klasmanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Doğukan Ulaç, 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Türk yüzücü Erge Can Gezmiş 47 dakika 14 saniyelik derecesiyle ikinci, ABD’den Alexander Kostich ise 47 dakika 41 saniyelik zamanı ile üçüncü oldu. Kadınlar genel klasmanda ise Türk sporcu Hilal Zeynep Saraç, 50 dakika 30 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti. İkinci sırayı, 50 dakika 40 saniyelik süresiyle Buse Topçu alırken, onu 10 saniye geriden takip eden ABD’li Amy Dantzler ise üçüncü sırada kendisine yer buldu. Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Uğur Erdener takdim etti.

TERS AKINTIYA GİRDİM

Kadınlar genel klasmanda ilk sırayı elde eden Türk sporcu Hilal Zeynep Saraç, şampiyonluğu ailesine armağan ettiğini söyledi. Zeynep, “Yönü bulmak çok zor. 6,5 numara gözlük kullanıyorum. Ters akıntıya girdim. Nasıl birinci oldum bilmiyorum. Başta ailem ve antrenörüm olmak üzere beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbulumuz adına güzel bir gün yaşadık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyada iki kıta arasında yapılan tek etkinlik konumundaki organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Kasapoğlu, “İstanbul’un Asya ve Avrupa’yı birleştiren bir medeniyet. Bugün 50’den fazla ülkenin sporcusunu bir araya getirdi. Türkiye’miz ve İstanbul’umuz adına güzel bir gün yaşadık. 2419 sporcunun katılımıyla güzel bir yüzme şampiyonası gerçekleştirildi. Tarihi bir ana şahitlik ettik” dedi.