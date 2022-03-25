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İSTANBUL

Boğaz’dan tarih geçti

Dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi “Kruzenshtern” İstanbul Boğazı’ndan geçti.

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Haber Merkezi İHA
Boğaz’dan tarih geçti
Boğaz’dan tarih geçti.

Dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi “Kruzenshtern” İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Almanya’da 1926 yılında yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı “Kruzenshtern” adlı yelkenli eğitim gemisi, saat 15.50 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

TAM 95 YAŞINDA

Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antartika’yi keşfinin 200’üncü yıl dönümü nedeniyle dünya turuna çıkan ve dünyanın en büyük ikinci yelkenli gemisi olarak bilinen tarihi gemi birçok liman ziyaretinde bulundu. 95 yaşındaki gemiye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı eşlik etti.

Enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik böcekler
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Robotik böcekler ile ilgili ilk çalışma 1997 yılında Tokyo Üniversitesi'nden Isao Shimoyama'nun bir hamamböceğinin antenlerine elektrik sinyalleri göndererek, hangi antenin uyarıldığına bağlı olarak araştırma yapmasıyla başladı.
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Ardından Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Hirotaka Sato böceklerin sırtlarına bir iletişim çipi, bir karbon dioksit sensörü, bir kızılötesi kamera ve küçük bir pil yerleştirerek siber böcekleri kontrol etmeye başladı.
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Böylece arama ve kurtarma operasyonları için çökmüş binalar içinde bu hamamböceği filoları solunumdan yükselen CO2 seviyelerinin varlığına dair işaretleri arıyorlar ve birini gördüklerini düşünürlerse hemen uyarı veriyorlar.
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Bunu denemek için, Dr Sato ve ekibi bir felaket bölgesinde başarılı denemeler yaptı. Bir ülkeye çeşitli şekil ve boyutlarda bloklar yerleştirdiler.
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Bunların arasına insanlar da serpiştirildi ve tuzakların yanı sıra bir enerji lambası, bir mikrodalga fırın ve bir dizüstü bilgisayar da koyuldu.
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Aramanın başlangıç ​​ve uç noktalarını programlayarak siber hamamböceklerini serbest bıraktılar. Sonuç olarak yüzde 87'lik bir oranla insanları doğru bir şekilde tanıyabildiği kanıtlandı.
Enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yeni üyesi: Robotik böcekler
Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Hirotaka Sato'nun hamam böceklerinin sırtlarına bir iletişim çipi, karbon dioksit sensörü, kızılötesi kamera ve küçük bir pili yerleştirmesiyle birlikte robotik böcekler çökmüş binalara girecek ve enkaz altında kalan insanlardan gelen karbondioksit ile ısıyı algılayarak uyarı işareti verecek.

Yağışlı ve soğuk hava yerini bahar havasına bırakıyor
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Yağışlı ve soğuk hava yerini bahar havasına bırakıyor.<br>
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Ülke genelinde devam eden yağışlar pazar gününden itibaren yurdun doğusuna kayacak.
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Yağışlar yarın iç kesimlerde kar, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur şeklinde olacak.<br>
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26 Mart Cumartesi günü hava durumu tahminleri.
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Pazar günü ise yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusu hariç yağmur görülecek. Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı görülecek.<br>
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Pazartesi günü yağış beklenen Doğu Karadeniz dışında kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.<br>
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Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan özellikle pazar gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.<br>
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Üç büyük şehirde hava nasıl olacak?<br><br>Ankara'da yarın kar yağışı ile birlikte en yüksek sıcaklık 6 derece, pazar günü ise parçalı bulutlu ve güneşli 10 derece, yeni haftanın ilk günü ise 13 derece olacak. Kentte pazar gününden itibaren yağış beklenmiyor.<br><br>
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İstanbul'da cumartesi günü yağmur yer yer sağanakla birlikte en yüksek sıcaklık 10 derece, pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli 13-15, pazartesi günü ise yine parçalı bulutlu ve güneşli 16-19 derece civarı sıcaklık bekleniyor.<br>
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İzmir'de hafta sonu yağış beklenmezken, yarın en yüksek sıcaklık 17, pazar günü 19, pazartesi günü 21 derece olacak.<br>
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29 Mart Salı günü hava durumu tahminleri.
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30 Mart Çarşamba günü hava durumu tahminleri.
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Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Mart ayı boyunca etkili olan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor. Hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak.


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