Boğaziçi Üniversitesi’nde eylemciye ders yok!

Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni yönetimi, üniversitede kurduğu vesayeti devam ettirmek isteyen kadrolara neşter vurmaya devam ediyor. Bunun için üniversitede düzenlenen eylemlere öncülük eden, genç akademisyenler üzerinde baskı kuran ve kadroları başka üniversitelerde olan 12 akademisyene bu yıl ders verilmedi. Ders verilmeyen akademisyenlerin Cevza Sevgen, Sumru Özsoy, Alpar Sevgen, Nükhet Sirman, Faruk Birtek, Yaman Barlas ve Zeynep İlsen Önsan ile saat ücretli çalışan Eren Soyak, Banu Aykın Köylüer, İzzettin Önder, Selahattin Yılmaz ve Mehmet Akıncı olduğu açıklandı.

YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLER

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan açıklamada ilişiği kesilen akademisyenlerin tam zamanlı öğretim elemanı olmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: “Bu akademisyenlerin bir kısmı üniversitemizden yaş haddinden dolayı emekli olmuş, diğerleri ise başka kurumlarda çalışan ve üniversitemizde ders saati ücreti ile görevlendirilen akademisyenlerdir. 2022 güz döneminde açılması bölümler tarafından talep edilen 240 civarı saat ücretli dersten sadece 12 tanesi rektörlük tarafından reddedilmiştir. Bu derslerin bir kısmı akademik kriterleri karşılamadığından bir kısmı da bu akademisyenlerin üniversitedeki akademik ortama verdikleri zararın önüne geçmek için reddedilmiştir.

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Boğaziçi Üniversitesi

GENÇLERE BASKI KURUYORLARDI

Dersi reddedilen emekli öğretim üyelerinin, bölümlerin idari işleyişine müdahil oldukları, genç akademisyenlerin üzerinde psikolojik hakimiyet kurmaya çalışarak karar alma mekanizmalarını kontrol etme gayretinde oldukları gözlenmektedir. Özellikle son dönemde, bazı emekli öğretim üyelerinin eski tahakküm alanlarını kaybedecekleri korkusuyla üniversitemizi bir çatışmanın zemini haline getirmeye çabaladıklarını ve kamuoyuna yanıltıcı bilgiler verecek üniversitemizi yıprattıklarını görüyoruz.

GÖREVLERİNİ AŞTILAR

Bundan sonra da üniversitemiz, emekli akademisyenlerimizden ve başka kurumlarda çalışan akademisyenlerden uzmanlık alanlarında faydalanmaya devam edecektir. Fakat üniversitede saatli ücretli akademisyenlere tanınan hak ve görevleri aşan ve üniversite üzerinde belli bir grubun tahakkümünü devam ettirmek amacını taşıyan her türlü tutum ve davranış üniversite yönetimi tarafından engellenecektir.”

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