Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlarda 97 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlarda 97 kişi gözaltına alındı

23:1913/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup vandal, Nurettin Yıldız'ın katıldığı konferansı provoke etmeye çalıştı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup vandal, Nurettin Yıldız'ın katıldığı konferansı provoke etmeye çalıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde BİSAK tarafından düzenlenen ve konuşmacı olarak Nurettin Yıldız’ın katıldığı konferansı hedef alan bir grup, emniyet mensuplarına da fiziki saldırıda bulundu. 13 polis memurunun yaralandığı olaylarda, kamu düzenini bozan 97 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi
'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, okuldaki bir grup tarafından provoke edilmeye çalışıldı.

Provokatör grup Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanırken, 97 kişi gözaltına alındı.

Konferansı provoke etmek istediler

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen
"İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?
" başlıklı konferansa
Nurettin Yıldız
konuşmacı olarak katıldı.

Konferans öncesinde ise bir grup, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanarak öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi.

Vandallar polise saldırdı

Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı.

Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Olaylar sırasında 39'u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.




#Nurettin Yıldız
#Boğaziçi Üniversitesi
#Polis
#Saldırı
#Konferans
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde