Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlarda 97 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde BİSAK tarafından düzenlenen ve konuşmacı olarak Nurettin Yıldız’ın katıldığı konferansı hedef alan bir grup, emniyet mensuplarına da fiziki saldırıda bulundu. 13 polis memurunun yaralandığı olaylarda, kamu düzenini bozan 97 kişi gözaltına alındı.
Provokatör grup Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralanırken, 97 kişi gözaltına alındı.
Konferansı provoke etmek istediler
Konferans öncesinde ise bir grup, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanarak öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi.
Vandallar polise saldırdı
Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı.
Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Olaylar sırasında 39'u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.