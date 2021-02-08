Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni rektör yardımcıları

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi'ne 1 Ocak'ta Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Rektör olarak atanması sonrası üniversitenin üst yönetim kadrosu şekillenmeye başlandı.

Buna göre rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Kumbaroğlu, doktorasını 2001'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı.

Doktora sonrası araştırmalarını iki yıl boyunca İsviçre’de ETH Zürich ve ABD’de Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı bünyesinde yürüten Kumbaroğlu, ardından Boğaziçi Üniversitesinde akademik kariyerini sürdürürken bu esnada konuk öğretim üyesi olarak Almanya'da RWTH Aachen Üniversitesi, Brezilya'da Sao Paulo ile Campinas üniversiteleri, Nijerya'da Port Harcourt Üniversitesi, Çin'de Çin Bilimler Akademisi ve KKTC’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü bünyesinde enerji dersleri verdi.

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GÜNDEM Boğaziçi’nde neler oluyor?

Enerji Piyasalarına Bilimsel Katkı dalında Türkiye’nin ilk "Enerji Oscarı" ödülünü 2011 yılında alan Kumbaroğlu, ayrıca 2012'de Çin Bilimler Akademisi tarafından, "Visiting Professorship for Senior İnternational Scientists" ödülüne layık görüldü.

"Sustainability", "Innovative Energy Policies", ve "Journal of Self-Governance" and "Management Economics dergilerinin yayın kurulu üyesi olan Prof.Dr. Kumbaroğlu'nun enerji ve çevre modellemesi, ekonomisi ve politikaları üzerine çok sayıda bilimsel yayını da bulunuyor.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliğinin (IAEE) 2016 Dönem Başkanlığı’nı yürüten Gürkan Kumbaroğlu, IAEE Türkiye temsilciliği olan Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürüyor.





Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

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Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

İnci, 1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.

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Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunuyor.

OYNAT 03:09 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Melih Bulu: Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilere yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Bulu, 'Boğaziçi Üniversitesinde maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak, içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarıya çıkmaları fiili olarak engellendi. Uyarılara rağmen başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Tedbir alma zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir.' diye konuştu. İstifa konusuna da değinen Bulu, 'Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:50 Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerden rektörlük binasına işgal girişimi Bir süredir provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan bir grup, Rektör Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde rektörlüğe yürüyen kalabalığın, “Polis defol üniversiteler bizimdir' sloganları attığı görülüyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:54 Rektör Bulu'nun "Üşüyorum çay içelim" teklifine Boğaziçililerden cevap: Hayır beraber çay içti derler Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni Rektörü Melih Bulu kendisini protesto eden öğrencilerle buluştu. Havanın soğuk olduğunu belirterek 'Ben üşüyorum arkadaşlar çay içelim' ifadelerini kullanan Bulu'ya öğrenciler 'Hayır istemiyoruz beraber çay içti diyecekler. Biz burada üşüyoruz' tepkisiyle karşılık verdi. BiP'te paylaş

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