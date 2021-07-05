Gündem Boğaziçinde yeni provokasyon
İSTANBUL

Boğaziçi’nde yeni provokasyon

Boğaziçi Üniversitesi yine bir provokasyon girişimi ile gündeme geldi. Aralarında LGBT üyelerinin de bulunduğu eylemci öğrenciler, geçtiğimiz gün Güney Kampüs’te bulunan tarihi binalardan birisinin iki farklı kapısına zarar verdi ve kapıyı kırarak bina içine girdi. Boğaziçi Üniversitesi yönetimi de güvenlik ve sağlık risklerini gözeterek kısa süreliğine kampüse giriş kısıtlaması kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boğaziçi’nde yeni provokasyon
Boğaziçi Üniversitesi

30 ÇADIR KURDULAR

Cuma günü öğrenciler tarafından kampüs içerisinde izinsiz çeşitli etkinlikler düzenlendi. 80-100 kadar eylemci öğrenci, Güney Kampüs Meydanı’nda 30’a yakın çadır kurdu. Öğrencilerin izinsiz konser organize ettiği ve gizlice kampüse soktukları alkolleri tükettiği ifade edildi.

YÖNETİM UYARDI

Yönetimin uyarısı ile öğrencilerin dağılmaları istendi. Yaptıklarının yasal olmadığı, kamusal alanı toplu halde izinsiz ve uygunsuz şekilde kullandıkları dile getirildi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Protestolarını sürdüren öğrenciler de kampüs girişlerinin kısıtlanması üzerine, Etiler’de Güney Kampüs önünde oturma eylemi çağrısında bulundu. Çağrı üzerine üniversitenin Güney ve Kuzey kampüs girişlerinde toplanan öğrencilere polis ve özel güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

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