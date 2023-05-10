Boğaziçi'nden Kandil'e

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Nisan günü saat 11.45’te Irak’tan İstanbul Havalimanı’na giriş yapan N.Ç.’yi (22) terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Terör örgütü üyeliğinden aranma kaydı olan N.Ç. işlemlerinin yapılması için terörle mücadele şubesine götürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Marmara Üniversitesi öğrencisi N.Ç.’nin PKK’nın gençlik yapılanması Devrim Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde üniversite yapılanmaları sorumlusu düzeyinde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Ekipler, N.Ç’nin Boğaziçi ve İstanbul’daki diğer üniversitelerdeki yasa dışı eylemleri organize ettiğini de ortaya çıkardı.

YURTTAN ‘ÖĞRENCİMİZ KAYIP’ BAŞVURUSU

Tutuklanan N.Ç. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca iddianame düzenlendi. İddianamede N.Ç.’nin üniversitelerdeki Kürt kökenli öğrencileri, sorumlusu olduğu ‘Demokratik Öğrenci Meclislerine’ katılmaya zorladığı ve öğrenciler arasında örgütlenme yaptığı öğrenildi. DGH ve öğrenci yapılanmasında görevli şüpheliler ile birlikte yasa dışı bir çok eyleme katıldığının delilleriyle birlikte anlatıldığı iddianamede, KYK yurdunda kaldığı belirlenen N.Ç. hakkında yurt yönetiminin 17 Kasım 2022’de polise kayıp başvurusunda bulunduğu da yer aldı.

SİLAHLI EĞİTİM ALIP DÖNMÜŞ

İddianamede N.Ç.’nin eğitim hayatına ara vererek 20 Ekim 2022’de Türkiye’den çıkış yaptığı ve silahlı eğitim almak üzere Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarına gittiği anlatıldı. N.Ç.’nin silahlı eğitim aldıktan sonra eylem yapmak üzere 2 Nisan günü Türkiye’ye döndüğünün ifade edildiği iddianamede N.Ç.’nin kod adının Naz olduğu da ortaya çıktı.

TELEFONUN SİFRESİNİ HATIRLAMADI

N.Ç.’nin imaj ve mesajlaşma içeriklerinin ele geçirilmemesi için el konulan cep telefonunun şifresini hatırlamadığını söylediği de iddianamede belirtildi. Öte yandan N.Ç.’ye ait bir kültür merkezinde bulunan çantada PKK elebaşına ait yasaklı kitaplar işe DGH ve üniversite yapılanmasına ilişkin çok sayıda dijital veri ele geçirildi.







