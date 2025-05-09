Boğulan çocuğu Heimlich manevrası yapan jandarma kurtardı

Ordu'da Ordu İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önünde nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu, nöbetçi jandarma personeli Heimlich manevrasıyla kurtardı.Olaya ilişkin görüntüler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşıldı.
Altınordu ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığının nizamiyesi önünde ablası ile yürüyen 3 yaşındaki çocuğun nefes borusuna çikolata parçası kaçtı.
Nöbetçi uzman çavuş, boğazına bir şey kaçtığını fark ettiği çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Çikolata parçasının çıkmasıyla çocuk rahat nefes almaya başladı.
5 Mayıs'ta meydana geldiği öğrenilen olay anına ilişkin görüntüler, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.