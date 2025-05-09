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Boğulan çocuğu Heimlich manevrası yapan jandarma kurtardı

Boğulan çocuğu Heimlich manevrası yapan jandarma kurtardı

20:329/05/2025, الجمعة
AA
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Jandarma personelinin çocuğu kurtarmasına ilişkin görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medyadan paylaştı.
Jandarma personelinin çocuğu kurtarmasına ilişkin görüntüleri Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medyadan paylaştı.

Ordu'da Ordu İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önünde nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu, nöbetçi jandarma personeli Heimlich manevrasıyla kurtardı.Olaya ilişkin görüntüler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşıldı.

Altınordu ilçesindeki İl Jandarma Komutanlığının nizamiyesi önünde ablası ile yürüyen 3 yaşındaki çocuğun nefes borusuna çikolata parçası kaçtı.

Nöbetçi uzman çavuş, boğazına bir şey kaçtığını fark ettiği çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Çikolata parçasının çıkmasıyla çocuk rahat nefes almaya başladı.

Boğulan çocuk jandarma tarafından kurtarıldı.

5 Mayıs'ta meydana geldiği öğrenilen olay anına ilişkin görüntüler, Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda,
"Yeri geldi al bayrağa kan olduk, yeri geldi bir çocuğa can! Ordu İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önünde boğazına yiyecek kaçan ve nefes almakta zorlanan bir çocuğumuza, nöbetçi jandarma personelimiz tarafından hızlı ve etkili bir şekilde ilk yardım müdahalesi yapıldı."
ifadeleri kullanıldı.


#çocuk
#Heimlich manevrası
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