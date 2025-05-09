Boğulan çocuğu Heimlich manevrası yapan jandarma kurtardı

"Yeri geldi al bayrağa kan olduk, yeri geldi bir çocuğa can! Ordu İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önünde boğazına yiyecek kaçan ve nefes almakta zorlanan bir çocuğumuza, nöbetçi jandarma personelimiz tarafından hızlı ve etkili bir şekilde ilk yardım müdahalesi yapıldı."