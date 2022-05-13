Böğürtlen dalları hayatını kurtardı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında oturup dinlenirken dengesini kaybeden şahıs, 2 metreden aşağıya düşerken, ırmağa yuvarlanmaktan böğürtlenlere takılarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Irmak kenarı yaya köprüsü yakınlarında bir vatandaşın ırmağa düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.
Olay yerine gelen kurtarma ekibi, 2 metreden aşağıya düşen ve başından yaralanan şahsı, düştüğü yerden sedye yardımıyla çıkarırken, adının A.D. olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMÜŞ
A.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Manavgat Kaymakamlığında çalışan A.D.’nin Cuma namazı çıkışında kaymakamlığa dönerken aşırı sıcaktan dolayı ırmak kenarında dinlenmek için oturduğu, dengesini kaybederek düştüğü bildirildi.
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Gazetenin seyahat yazarlarınca hazırlanan listede Yunanistan, Almanya, İspanya, İrlanda, Karadağ, Portekiz, Hollanda, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Arnavutluk ve Türkiye'den doğal güzellikleri ön plana çıkan plajlar sıralandı.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, listenin geçen ay sonunda açıklandığını belirtti.
Avrupa'nın en iyi 40 plajı arasında Kaputaş'ı görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Ulutaş, \"Kaş ile Kalkan Mahallesi arasındaki ana yolda bulunan Kaputaş Plajı, altın sarısı kumsalı, berrak ve turkuaz renkli deniz suyu ile Antalya'nın gözde plajlarından. Derin bir kanyonun denizle buluştuğu noktada bulunuyor. Güzellikleri korumaya ve yaşatmaya çalışacağız.\" diye konuştu.
Plajın fotoğraf tutkunlarına da eşsiz güzellikler sunduğunu belirten Ulutaş, Kaputaş'a 600 metre uzaklıktaki Mavi Mağara'nın da bölgenin turizm değerini daha da artırdığını söyledi.
Avrupa'nın en iyileri arasına girdi: Antalya'nın gözdesi
İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" Türkiye'den Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı yer aldı.
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Sivas’ın Ulaş ilçesinde yaşayan Erdem Çıldır, Anadolu’da yok olma noktasına gelen 5 bin yıllık kuyu tandırcılığına farklı bir ivme kazandırdı. Çıldır az sayıda köyde kadınların ekmek yapımında kullandığı kuyu tandır geleneğini ticarileştirmeyi başardı. Köylü dört kadın istihdam eden Çıldır, 5 bin yıllık geleneklere bağlı olarak ürettiği ekmekleri yurdun dört bir yanına satıyor.
Sivas’ta ata tohum buğdaylardan üretilen doğal un ve Tecer Dağı’ndan gelen suyla yoğrulan hamur, maya katılmadan bir gece bekletilip sabah kuyu tandırda yanan meşe odunuyla pişiriliyor. Tazeliğini birkaç gün koruyan kuyu tandır ekmekleri buzdolabına konulduğunda haftalar sonra bile tüketilebiliyor. Günde yaklaşık bin adet üretilen ekmekler tanesi 3 TL’den yurdun dört bir yanına pazarlanıyor. Sivas dışından gelen talepler kargo aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor. Kargo ücreti alıcı tarafından ödenmesine rağmen il dışından talepler bir hayli yüksek. İl dışından gelen taleplerde ilk sırayı İstanbul alıyor.
Girişimci Erdem Çıldır, işletmede işi bilen köylü kadınların istihdam edildiğini belirtip, “4 tane kadın istihdam ediyoruz şu anda bir tanesi izinde. Daha çok kadınların iş hayatına atılıp evlerine destek olmaları için uğraşıyorum. Aklıma hem bizim kazabileceğimiz hem de kadınların kazanabileceği bir iş fikri olarak geldi. Geleneksel bir iş tandırımızı kurduk, burada ablalarımızla birlikte çalışıyoruz ekmeğimizi kazanıyoruz. Talepler güzel ekmeğin tadı beğeniliyor. Hamurunu akşamdan maya katmadan yoğuruyoruz ekşili olarak hazırlıyoruz. Sabah gelince yumaklar tutuluyor daha sonra ekmeğimizi çıkarmaya başlıyoruz” dedi.
Çıldır, talepleri yetiştiremediği için yeni tandırlar kurup personel sayısını arttırmayı düşündüğünü ifade edip, “Talepler çok olumlu yönde herkes ekmeği beğeniyor çünkü artık yapılamıyor. Bu zor bir iş artık evdeki ablalar yaşlandığı için yapılamıyor. Tandır ekmeğine özlem duyulduğu için bol miktarda rağbet var. Bayağı popüler bir hal aldı talepler doğrultusunda İstanbul, Ankara ve çeşitli illere yolluyoruz. Sivas merkez ve ilçelerden özellikle gelip ekmeğimizi alan birçok insan var. Kadınlar hayatta her alanda ön planda oldukları sürece o toplum ilerler.\"
\"Biz de bu amaçla sadece kadınların çalışabilmesi için bu işi yaptık. Bundan dolayı mutluyum, cehaletin tek korkusu kadındır, kadın öğrendikçe öğretir. Biz de o mizahi sözlerle ilerliyoruz. Şu anda 4 kişi çalışıyoruz daha fazla kadın istihdam etmek istiyoruz fakat eleman bulamıyoruz. Eğer olursa 2 ve 3’üncü tandırı kurup daha fazla istihdam etme şansına sahibiz” diye konuştu.
Beş bin yıllık sistemle üretiyor: Talep yağıyor
Sivas'ta bir girişimci 5 bin yıllık kuyu tandır sistemini geliştirip seri üretime geçti, köylü kadınların istihdam edildiği işletmede üretilen tandır ekmekleri yurdun dört bir yanından rağbet görüyor.