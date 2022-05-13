Böğürtlen dalları hayatını kurtardı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında oturup dinlenirken dengesini kaybeden şahıs, 2 metreden aşağıya düşerken, ırmağa yuvarlanmaktan böğürtlenlere takılarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. Irmak kenarı yaya köprüsü yakınlarında bir vatandaşın ırmağa düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarma ekibi, sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Olay yerine gelen kurtarma ekibi, 2 metreden aşağıya düşen ve başından yaralanan şahsı, düştüğü yerden sedye yardımıyla çıkarırken, adının A.D. olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMÜŞ

A.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Manavgat Kaymakamlığında çalışan A.D.’nin Cuma namazı çıkışında kaymakamlığa dönerken aşırı sıcaktan dolayı ırmak kenarında dinlenmek için oturduğu, dengesini kaybederek düştüğü bildirildi.

FOTOĞRAF 7 Gazetenin seyahat yazarlarınca hazırlanan listede Yunanistan, Almanya, İspanya, İrlanda, Karadağ, Portekiz, Hollanda, Fransa, İtalya, Hırvatistan, Arnavutluk ve Türkiye'den doğal güzellikleri ön plana çıkan plajlar sıralandı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, listenin geçen ay sonunda açıklandığını belirtti. Avrupa'nın en iyi 40 plajı arasında Kaputaş'ı görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Ulutaş, \"Kaş ile Kalkan Mahallesi arasındaki ana yolda bulunan Kaputaş Plajı, altın sarısı kumsalı, berrak ve turkuaz renkli deniz suyu ile Antalya'nın gözde plajlarından. Derin bir kanyonun denizle buluştuğu noktada bulunuyor. Güzellikleri korumaya ve yaşatmaya çalışacağız.\" diye konuştu. Plajın fotoğraf tutkunlarına da eşsiz güzellikler sunduğunu belirten Ulutaş, Kaputaş'a 600 metre uzaklıktaki Mavi Mağara'nın da bölgenin turizm değerini daha da artırdığını söyledi. Avrupa'nın en iyileri arasına girdi: Antalya'nın gözdesi İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" Türkiye'den Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı yer aldı. BiP'te paylaş

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