Bölgesel diplomasiye Antalya'dan yön verdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde 11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu, diplomasinin kalbi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan, yaptıkları birçok görüşmeyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.





ERDOĞAN 15 LİDERLE BİR ARAYA GELDİ

155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı ile 64’ü bakan, 6 bini aşkın kişiyi ağırlayan forum kapsamında Erdoğan, 14 devlet ve hükümet başkanı ve 1 özerk yönetim lideriyle bir araya geldi. “Ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek” düzenlenen forumda Erdoğan, Azerbaycan, Karadağ, Kosova, Suriye, Sierra Leone, Somali ve Sudan devlet başkanları ile Bulgaristan, Bosna Hersek, Gürcistan, Filistin, Katar, Libya Macaristan başbakanları ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı ile görüştü.





TRAFİK ALİYEV’LE BAŞLADI

İlk önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Erdoğan Forum son görüşmesini Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile yaptı. Erdoğan’ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Filistin Başbakanı ve Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Muhammed Mustafa ile yaptığı görüşmeler ise en dikkat çekenlerdi. Hem bu görüşmelerde tüm kritik konular ele alındı.





BÖLGESEL KONULAR ANA GÜNDEM

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi, Suriye’deki gelişmeler, terörle mücadele, Ukrayna’da kalıcı barışın tesisi gibi konularda Türkiye’nin mesajlarını ve beklentilerini paylaştı.





FİDAN’DAN KRİTİK ZİRVELER

Dışişleri Bakanı Fidan da çok sayıda mevkidaşıyla görüştü. Fidan’ın en önemli görüşmesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la oldu. Enerji alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.





ABD ile Gazze ve Suriye görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Suriye’deki gelişmeler ile Gazze’deki insani durum da istişare edildi. Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi. Öte yandan Fidan, Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Hossain ile Ankara’da görüştü.





Konuşması kitap oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Antalya Diplomasi Forumu (ADF) açılış konuşmasını kitaplaştırdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki açıklamada, ADF’ye bu yıl 155 ülkeden 21 devlet ve hükümet başkanı, 64 bakan, 46 ülkeden 1000’e yakın basın mensubu olmak üzere 6 binden fazla kişinin katıldığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ADF kapsamında tüm dünyaya verdiği mesajların, başta Gazze olmak üzere, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet eden çağrılarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın Forum kapsamında tüm dünyaya verdiği mesajlarını, başta Gazze olmak üzere, dünyanın dört bir yanında yaşanan zulümlere karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye davet eden çağrılarını kitaplaştırdık. Bu eser; dünyada barışın, adaletin ve huzurun tesisi için izlenmesi gereken yolu da açıkça ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vizyonunu yansıtan hitabının gelecek nesillere de rehberlik etmesi adına kayıt altına alan bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum.”





Nevruz Günü Tatili için resmi başvuru

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ın, “Nevruz Günü Tatili” ilan edilmesi için kanun teklifi verdi. Bayram, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılki Nevruz kutlamalarında, bu konuya değindiğini belirtti. Bayram, “Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından, bu günün resmi tatil, bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden de destek bekliyorum, bütün milletvekillerimizden destek bekliyorum” dedi. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığı’na sunduğunu ifade eden Bayram, Kanun’a, “21 Mart Nevruz Günü Tatili” ibaresinin ekleneceğini belirtti.



