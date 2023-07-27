Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

Partisinden 1 yıl süreyle ihraç edilen ve bu sürenin dolmasının ardından yeniden disipline sevk edilen Tanju Özcan, bu sefer kesin olarak ihraç edildi. İhraç kararı ile CHP’li belediye sayısı da 21’den 20’ye düştü. Seçim sonrasında CHP yönetiminde değişim talebinde bulunan Özcan bu amaçla Ankara’ya yürümüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tanju Özcan’ın avukatı Kübra Özcan, ihraç kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını bildirdi. Kurula sözlü savunmada bulunduğunu söyleyen Kübra Özcan, sadece usule ilişkin savunma yaptıklarını belirterek, “Süre talep ettik çünkü yasal savunma süremiz henüz dolmamıştı. Fakat bizim itirazlarımız değerlendirilmeksizin ve süre verilmeksizin ihraç kararı çıktı. Bu itirazlarımız değerlendirilmediğinden kararı kabul etmiyoruz” dedi. Kübra Özcan, “kesin çıkarma cezası” kararıyla ilgili yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.