Bolu Dağı Tüneli bu gece bakıma giriyor

Bolu Dağı tüneli
Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan
TEM Otoyolu
’nun Bolu Dağı Tüneli’nde havalandırma sistemleri bakım çalışması yapılacak. Bu gece İstanbul istikametinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılarak, trafik kontrollü olarak sağlanacak.
Bolu Dağı Tüneli içerisinde havalandırma sistemlerinin bakım çalışması yapılacak. Bu gece 00.30- 07.00 saatleri arasında İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülecek. Bolu Dağı Tüneli içerisinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine trafik kontrollü olarak sağlanacak.
#Bolu Dağı Tüneli
#TEM Otoyolu
#bakım çalışması
1 saat önce