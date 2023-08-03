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Bolu Dağı Tüneli bu gece bakıma giriyor

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikametinde bu gece saat 00.30’da başlayacak olan bakım çalışması sabah saat 07.00’a kadar sürecek.

17:20 . 3/08/2023 Perşembe
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Bolu Dağı tüneli

Bolu Dağı tüneli

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan
TEM Otoyolu
’nun Bolu Dağı Tüneli’nde havalandırma sistemleri bakım çalışması yapılacak. Bu gece İstanbul istikametinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılarak, trafik kontrollü olarak sağlanacak.

Bolu Dağı Tüneli içerisinde havalandırma sistemlerinin bakım çalışması yapılacak. Bu gece 00.30- 07.00 saatleri arasında İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülecek. Bolu Dağı Tüneli içerisinde önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine trafik kontrollü olarak sağlanacak.




#Bolu Dağı Tüneli
#TEM Otoyolu
#bakım çalışması
1 saat önce
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