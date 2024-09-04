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Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmalarda sona gelindi: Ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Ankara-İstanbul yönünde devam eden tünel uzatma çalışmalarını daha erken bitirmeyi planladıklarını belirterek, "Çalışmalarımızda bir aksilik olmazsa, muhtemelen bir 10 gün öne çekmiş olacağız. Çalışmaları 19 Eylül'e kalmadan 8 ya da 9 Eylül'e kadar bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

15:36 - 4/09/2024 Wednesday
DHA
Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmaların 8- 9 Eylül'e kadar bitirilmesi hedefleniyor.
Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmaların 8- 9 Eylül'e kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde 2022 yılında meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde uzatılmasına karar verdiklerini hatırlattı.


Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelebilecek benzer durumların yaşanmaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak çalışmalara ilk
İstanbul-Ankara yönündeki tüpten başladıklarını ve 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak
hizmete açtıklarını anımsattı.

Uraloğlu, çalışmaların ikinci ayağı kapsamında 31 Temmuz'da Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalını uzatma çalışmalarına başladıklarını kaydederek, 19 Eylül'de açılması planlanan tüpün 10 gün daha erken hizmete sunmayı hedeflediklerini duyurdu.


'8 ya da 9 Eylül'e kadar bitirmeyi hedefliyoruz'

Uraloğlu,
"İstanbul istikameti kapalı olduğu için trafiği alternatif güzergahlara vermiştik. Orada 3-4 saatlere varan bir bekleme var. İnşallah 19 Eylül'e kalmadan biz orayı daha erken bir vakitte bitirme gayretindeyiz"
dedi.

'40 günlük bir süre sonunda bitirmiş olacağız'

Bakan Uraloğlu, pazar günü yoğunluk oluşmadan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünü vatandaşın hizmetine açmayı hedeflediklerini işaret ederek,
"Bunu gece gündüz ben de takip ediyorum. Arkadaşlardan bilgi alıyoruz. Trafik bu hafta sonundan itibaren artık rutin seyrine dönmüş olacak. Çalışmalarımızda bir aksilik olmazsa, muhtemelen bir 10 gün öne çekmiş olacağız. 19 Eylül'e kalmadan 50 gün değil de 40 günlük bir süre sonunda inşallah bitirmiş olacağız. Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmaları 8 ya da 9 Eylül'e kadar bitirmeyi hedefliyoruz"
açıklamasında bulundu.


Bolu Dağı Tüneli'nin 67 metrelik uzatma işleminin 27 metresi tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüpünün uzatma çalışmaları kapsamında 67 metrelik çelik yapı imalatında 27 metre ilerleme sağladıklarını açıklayarak, "Toplam 256 metre uzunluğundaki forekazık imalatlarını bitirdik. Yine değişimini planladığımız 4 adet viyadük genleşme derzinden 3'ünde kaynak işlerini de tamamladık ve betonlarını attık. 4'üncü derzde kaynak çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca orta refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların 2 bin 800 metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını yeniledik" dedi. Tünelde yapılan çalışmalar drone ile görüntülendi.


#Bolu Dağı tüneli
#Bolu Dağı
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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