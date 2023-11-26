Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Türkiye'nin bazı illerinde şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Yoğun yağış ve fırtınanın ardından çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, caddeler göle döndü, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı. Sinop’un Erfelek ilçesinde etkili olan fırtına tahıl ambarını devirdi. Ambarın altında bulunan Nefize Keserci yaşamını yitirdi.