Gündem Bolu Dağında kar yağışı Tuzlama çalışmaları başladı
BOLU

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Bolu Dağı'nda kar yağışı: Tuzlama çalışmaları başladı

Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

AA
Bolu Dağı Tüneli girişlerinde görev alan ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bolu Dağı Tüneli girişlerinde görev alan ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı.

Etkisini artıran kar yağışı D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı, Seymenler, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Sarıçökek, Bıçkıyanı ile Anadolu Otoyolu'nun Elmalık, 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde devam ediyor.

Yaşanan kar yağışının ardından ekipler çalışmalarına başladı.

Tuzlama çalışmaları başladı

  • Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasına başlarken, trafik ekipleri ise sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Güzergahta görev ekipler, sürücüleri kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı da aralıklarla devam ediyor.

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