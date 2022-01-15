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Benzin istasyonu bitişiğindeki yangın korkuttu

Bolu’da, benzin istasyonunun bitişiğindeki tek katlı evde çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Haber Merkezi İHA
Bolu son dakika haberleri: Benzin istasyonu bitişiğindeki yangın korkuttu
Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bolu'daki yangın, saat 07.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesi içerisinde bulunan benzin istasyonunun bitişiğinde bulunan Fuat Sarıalan’a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın benzin istasyonunda bulunan akaryakıt deposuna ulaşmadan kontrol altına alındı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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