Benzin istasyonu bitişiğindeki yangın korkuttu

Güngören'de kuyumcu silahlı soygun girişimini önledi

Güngören'de kuyumcuya giren silahlı 3 kişi soygun girişiminde bulundu. Esnafın üzerine doğrultulan silaha rağmen direnmesiyle panikleyen, kişiler iş yerinden kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay saat 10.40'da Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Adem Polat sabah dükkanı açtıktan sonra ürünleri vitrine yerleştirmeye başladı. Bu sırada mola veren Polat, tezgahın önüne geldiği sırada kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir kişi içe girerek doğrudan Polat'ın yanına yöneldi. Hemen arkalarından giren kapüşonlu ve cerrahi maskeli iki kişiden biri elindeki silahı kuyumcuya yöneltti. Kuyumcunun bağırarak silahlı kişiyi ittirmesi üzerine panikleyen soyguncular iş yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanı ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Adem Polat'ın dükkanda yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

