Bolu Valisi Ahmet Ümit: Zincirleme kazada can kaybı yok iki vatandaşımız ağır yaralı

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bolu Dağı Tüneli içerisinde saat 14.50 sıralarında iki otobüs, 6 tır ve 10 küçük araç olmak üzere 18 aracın karıştığı yaralanmalı ve hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

GÜNDEM Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: İstanbul istikametine ulaşım kapandı

Tünel müdahale ekiplerince kazaya derhal müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Tünel giriş ve çıkışlarının güvenliği alınarak kazaya müdahale etkinleştirilmiştir. Olay yerine aynı dakikalarda çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edilmiş olup ekipler olay yerine intikal etmiştir. Ayrıca olay sonrasında çevre illerden de ekipler ilimize hareket ederek kaza yerine ulaşmışlardır." ifadelerine yer verildi.

OYNAT 00:59 Bolu Valisi Ahmet Ümit: Yarım saat içerisinde yolun açılacağını düşünüyoruz Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin olay yerinde açıklama yaptı. Kazada yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ve birinin ameliyata alındığını söyleyen Ümit, 'Can kaybımız yok. Yolların tamamı açıkken bir kaza yaşadık. Yarım saat içerisinde yolun açılacağını düşünüyoruz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"İKİSİ AĞIR 17 YARALI VAR"

Açıklamada, hastaneye kaldırılan ikisi ağır 17 yaralının tedavilerinin devam ettiği, 14 kişinin ise ayakta tedavi edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası araçların bulundukları yerden kaldırılma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu süreçte Bolu-İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilmiştir.

Sürücülerimizin hem trafik hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için özellikle olumsuz hava şartlarında yola çıkmadan önce mutlaka araçlarının bakımını yaptırmaları, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları ve trafik kurallarına riayet etmelerini rica ederiz. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz."

OYNAT 00:40 Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza sonrası ilk görüntüler Bolu Dağı Tüneli'nin içinde aralarında tır, kamyon ve otobüsün de olduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor. Tüneli ulaşıma açmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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BİR AÇIKLAMA DA VALİ ÜMİT'TEN: YARIM SAAT SONRA YOL AÇILACAK

Kazaya ilişkin olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, kazada yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ve birinin ameliyata alındığını söyleyerek , "Can kaybımız yok. Yolların tamamı açıkken bir kaza yaşadık. Yarım saat içerisinde yolun açılacağını düşünüyoruz. Zaman zaman da olsa yoğun kar yağışı yaşıyoruz. Bu şartlarda trafiğe çıkmayalım lütfen." dedi.