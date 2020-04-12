Bolu'da evde kumar oynayan 8 kişiye para cezası Bolu'da, bir evde kumar oynadıkları gerekçesiyle 8 kişiye üçer bin lira para cezası verildi. Ekipler tarafından eve gerçekleştirilen operasyonda, kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan 2 bin 900 liraya el konuldu.

Haber Merkezi 12 Nisan 2020, 09:02 Son Güncelleme: 12 Nisan 2020, 09:12 AA