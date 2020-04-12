Gündem Boluda evde kumar oynayan 8 kişiye para cezası
BOLU

Bolu'da evde kumar oynayan 8 kişiye para cezası

Bolu'da, bir evde kumar oynadıkları gerekçesiyle 8 kişiye üçer bin lira para cezası verildi. Ekipler tarafından eve gerçekleştirilen operasyonda, kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan 2 bin 900 liraya el konuldu.

Haber Merkezi AA
Evde kumar oynayan 8 kişiye ceza verildi.
Evde kumar oynayan 8 kişiye ceza verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanelere yönelik denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

  • Ekipler tarafından eve gerçekleştirilen operasyonda, kumar malzemelerine ve oyun masasında bulunan 2 bin 900 liraya el konuldu.

EV SAHİBİNE DE CEZA VERİLDİ

Evdeki 8 kişi hakkında idari yaptırım uygulanırken, ev sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca bu kişilere "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan üçer bin lira para cezası uygulandı.

Koronavirüs karantinasından kaçan genç kenti alarma geçirdi: Polisler yakaladı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs karantinasından kaçan genç kenti alarma geçirdi: Polisler yakaladı
Abone Ol Google News
MEBden yeni uygulama

MEB'den yeni uygulama

​Miniklerin merak ettiği sorular tek tek cevap buluyor.
Tüm Türkiyeye örnek olan şehir

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir

​Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı.
Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

​Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, açıklamalarda bulundu.
Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

​Mahallenin tüm borcunu ödeyip 60 tane de koli hazırlattı.
Temmuz'da<br>bitmesi imkansız

Temmuz'da
bitmesi imkansız

​Bilim insanlarından yeni tahmin.
Trump<br>köşeye sıkıştı

Trump
köşeye sıkıştı

​Amerikan basını salgın karşısındaki başarısızlığı yazıyor.
Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

​'Türkçe bilmiyorum' diyerek polisi kandırmaya çalıştı.
En büyük sıkıntı<br>toplu taşıma

En büyük sıkıntı
toplu taşıma

​Göksu, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Tek farkı var

Tek farkı var

​Uzmanlardan kritik uyarı: Koronavirüs ile karıştırılmamalı.
Şehit babası duygulandırdı

Şehit babası duygulandırdı

3 aylık şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Çin'den<br> izahat istedik

Çin'den
izahat istedik

​Ermenistan'a gönderilen paketlere yazılmıştı.
Amasra sallandı

Amasra sallandı

4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İkinci sessiz gece

İkinci sessiz gece

​Şehirler bomboş kaldı, polis ekipleri denetimi arttırdı.
En kritik 48 saat

En kritik 48 saat

Bilim Kurulu hareketliliği gün gün izledi ve kararını verdi.
Umut veren haber!

Umut veren haber!

Bakan Koca gece yapılan telekonferans görüşmesinde açıkladı.
101 milyon<br>ekmek herkese yeter

101 milyon
ekmek herkese yeter

​Fırıncılar, araçlarıyla sokaklarda ekmek dağıtmaya devam ediyor.
Salgınla<br>ilgili tarih verdi

Salgınla
ilgili tarih verdi

​Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Yeni Şafak'a konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.