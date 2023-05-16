Bolu'da otobüs yangını: Kullanılamaz hale geldi

Merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğündeki deprem Düzce, Sakarya, İstanbul ve Bartın’da da hissedildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç “İlimizde herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Sadece bir binayla ilgili kısmi çatlak olduğu ihbarı geldi.” dedi.