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Bolu'da otobüs yangını: Kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Gerede ilçesinde, içinde yolcu bulunmayan otobüs, motor kısmından alev alıp, yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

10:37 . 16/05/2023 Salı
AA
Bolu'da yolcu otobüsü yandı.

Bolu'da yolcu otobüsü yandı.

Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

D-750 kara yolundan Bursa'ya tamir için giden Mustafa Ay idaresindeki 16 AET 585 yolcu otobüsü, Horhor Rampası mevkiinde motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.


Sürücü, yandığını fark ettiği otobüsü yolun kenarında bulunan boş alana çekip kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Bu sırada bir kişi de metrelerce yükselen alevlere kova ile su attı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla yangın söndürüldü.


İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın yaklaşık 1 saat boyunca söndürüldü.






#Bolu
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#yangın
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