Bolu'da vahşet: Ağaca bağlayıp tüfekle ateş ettiler

Bolu Hayvanları Koruma Derneği (BOLHAYKO) de davaya müdahil olmak için savcılığa giderek şikayetçi oldu. BOLHAYKO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yaşanan bu olay yüreğinde vicdan ve merhamet barındıran her insanı derinden etkilemiştir. Pek çok hayvansever olaya müdahil olarak konuyu takip etmektedir.

Biz de Bolu Hayvanları Koruma Derneği olarak bu vahşeti yapan kişi ya da kişilerden şikayetçiyiz. Sokaklarda yaşam mücadelesi veren bu canlar önce Allah'a sonra bizlere emanet. Sahipsiz değiller. Bizler, biz hayvanseverler onların koruyucularıyız, gözleriyiz, kulaklarıyız, dilleriyiz.

Bu vahşeti yapan şahıslara yüce Allah’ın vicdan ve merhamet nasip etmesini diliyoruz."