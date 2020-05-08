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Gündem Boluda yem yüklü kamyon devrildi 4 yaralı
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Bolu'da yem yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yem yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Yem dolu kamyon devrildi.
Yem dolu kamyon devrildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Mudurnu istikametine giden Hasan Daşbunar yönetimindeki 06 NAT 68 plakalı kamyon, Mudurnu girişindeki kavşakta şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile birlikte kamyonda bulunan Arif Akur, Sali Akdoğan ve Uğur Kaplan yaralandı.

Kamyon devrildi

Köylere yem dağıtıyorlardı

Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, daha sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kamyonda bulunanların, Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Mudurnu'ya bağlı köylere yem dağıtmak için geldiği öğrenildi.

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