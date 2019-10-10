Gündem Boludaki hortumda 12 ev hasar gördü
BOLU

Bolu haberleri: Bolu'daki hortumda 12 ev hasar gördü

Bolu'daki hortumda 12 ev hasar gördü

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, pazar günü etkili olan hortumda, 12 evde hasar oluştuğu ve bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "7 Ekim Pazartesi itibariyle de evleri zarar gören vatandaşlarımızın evlerinin bakım ve onarımları için gerekli yardımlar belirlenerek hak sahiplerinin kullanımlarına sunulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Zarar gören evlerin hasar tespitleri yapılarak tadilat için gerekli yardımlar belirlendi.
Zarar gören evlerin hasar tespitleri yapılarak tadilat için gerekli yardımlar belirlendi.

Taşkesti beldesi Karamurat köyü Alaçam Mahallesi'nde, pazar günü saat 06.30 sıralarında, hortum etkili oldu. Hortum nedeniyle köyde 5'i ağır, 7'si hafif olmak üzere 12 evde hasar oluştu. Bazı ağaçlar devrilirken, evlerin de çatısı uçtu.

Edirne'deki şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu
GÜNDEM
Edirne'deki şiddetli fırtına evlerin çatısını uçurdu

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, köydeki hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı ve tadilat çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Hortum nedeniyle köyde 5'i ağır, 7'si hafif olmak üzere 12 evde hasar oluştu.

Fırtına Bodrum'u yıktı geçti
GÜNDEM
Fırtına Bodrum'u yıktı geçti

Tadilat çalışmaları başlandı

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

  • "Pazar günü saat 06.30 sıralarında Mudurnu Karamurat köyünün Alaçam Mahallesi’nde hortum sebebiyle zarar gören evlerin hasar tespitleri yapılarak tadilat için gerekli yardımlar belirlendi. 6 Ekim tarihinde meydana gelen afet sonrası hasar gören 5’i ağır, 7’si hafif hasarlı olmak üzere toplam 12 evin hasar tespiti ve hasarların maddi miktarları Bolu Valisi Ahmet Ümit’in talimatlarıyla ivedilikle aynı gün içerisinde belirlenmiştir.
  • 7 Ekim Pazartesi itibariyle de evleri zarar gören vatandaşlarımızın evlerinin bakım ve onarımları için gerekli yardımlar belirlenerek hak sahiplerinin kullanımlarına sunulmuştur. Bu çerçevede Mudurnu Kaymakamlığı’nın kontrol ve koordinesinde tadilatlar başlamıştır. Mağduriyetlerin kısa süre içinde giderilmesi beklenmektedir."

Tadilat çalışmalarına başlandı.

Bazı ağaçlar devrilirken, evlerin de çatısı uçtu.
Trump: Bölgede ABD askeri yok

Trump: Bölgede ABD askeri yok
5 köy terörden arındırıldı

5 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor.
Barış Pınarına milli damga

Barış Pınarı'na milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.
İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

​"Trump, İsrail için çürük senet haline geldi"
Silahları<br> bırakarak kaçtılar

Silahları
bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.
Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Haddini bildirdi

Haddini bildirdi

PKK ağzıyla konuşan eski oyuncuya tokat gibi yanıt.
Terbiyesiz herifler!

Terbiyesiz herifler!

Harekatın ilk 22 saatindeki bilançoyu açıklayan Erdoğan, AB'ye, Sisi'ye ve kara propagandacılara çok sert çıktı.

Trump veto edebilir

Trump veto edebilir

ABD'li senatörler Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırlamıştı.
Mehmetçiğin<br> morali çok yüksek

Mehmetçiğin
morali çok yüksek

Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

Amerikalıların yarısı Trump'ın azlini istiyor

​Anketlerde ABD Başkanının yargılanmasını ve görevden alınmasını isteyenlerin oranı %50'yi geçti.
Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Suriye Milli Ordusu sıcak bölge yolunda

Rasul Ayn ve Tel Abyad'daki mevzilere doğru yola çıktılar.
Aşiretler başkaldırdı

Aşiretler başkaldırdı

Rasulayn'da aşiretler bölgeyi işgal eden YPG/PKK ile çatışıyor.
Türkiye için<br>tarihi kampanya

Türkiye için
tarihi kampanya

​2023 yılına kadar 5 milyar lira harcanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.