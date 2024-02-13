Bomba olduğunu bilmiyormuş

13 Kasım 2022'de İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 9 sanık katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Furkan Kafalı, sanık Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsini istedi.

Mütalaa hakkında söz verilen Albashır, “Bomba olduğunu bilmiyordum. Bana sadece ‘Turist olarak gidip fotoğraf çek’ dediler. Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. Ben yetimim, kimsenin yetim kalmasını istemem. İdam verseniz de itiraz etmeyeceğim. Bazı insanlara ulaşılması için elimden geleni yaptım. Kaçanların yakalanması için Suriye'ye gitmeye hazırım. Ne hüküm verilirse itiraz etmeyeceğim” dedi. Cumhuriyet Savcısı Kafalı da tercümana Albashır'a söylemesi için “Az önce yetim bıraktığı çocuklardan bahsetti. Yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun, vicdanı varsa zaten uyuyamasın”