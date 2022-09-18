Bor fabrikası geliri artıracak

Türkiye’nin borda katma değerini katlayacak ilk ferrobor tesisinin temeli atıldı. Yıllık 800 ton üretim kapasiteli olacak ve 100 kişilik istihdam sağlayacak tesisin inşasını başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tesisin 2023 sonlarında hizmete alınacağını açıkladı. Dönmez, “Ferrobor tesisimizin önemli bir özelliği daha var. O da yatırımımız aynı zamanda teknoloji transferini de içeriyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda buradan elde ettiğimiz tecrübelerle bu teknolojinin yerlileşmesinde de önemli adımlar atacağımıza inanıyorum” açıklamasında bulundu.

FERROBOR İLE TÜRK ÇELİĞİ RAKİPSİZ

Borda 2022 yılı ihracat hedefinin 1,25 milyar dolar olduğunu kaydeden Dönmez, “Sadece yüksek üretim ve ihraç değil hedefimiz. Borda katma değerli ürün dönemini başlattık” diye konuştu. Dönmez, şöyle devam etti: “Geleneksel bor ürünlerinden ileri teknoloji bor ürünlerine geçişi temel hedef olarak belirledik. İleri teknoloji ürünlerde kullanılan ferrobor özellikle çeliğe eklendiğinde mukavemetini artıran bir ürün. Türk çeliği dünyada kalitesiyle meşhur bir ürün. İnşallah ferrobor üretiminin ardından bu alanda rakipsiz olacağımıza inanıyoruz. Çelik üretiminin yanı sıra, neodiyum mıknatıs, transformatör çekirdekleri, otomobillerin çelik aksamları, metal enjeksiyon dökümleri gibi pek çok alanda ferrobor kullanılıyor. Ayrıca tıp elektroniği ve ev elektronik eşyaların üretiminde de yoğun olarak kullanılan bir bileşen. Ferrobor üretimi bu teknolojilerin üretimi ve yerlileştirilmesi adına önemli bir kazanç sağlayacak bizlere inşallah.”

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