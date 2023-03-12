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Borç yapılandırması Resmi Gazete'de

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırma paketi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergiler, trafik cezaları, askerlik ve otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçlar 48 taksitte ödenebilecek.

07:35 . 12/03/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

Kamu alacaklarına yönelik geniş kapsamlı borç yapılandırması paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek. Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi-üfe tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek.

2 bin lira altındaki borçlar silinecek

Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek. Sürücülerin alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Geri alınan 10 bine yakin ehliyetin iadesi sağlanacak.

Depremzede esnafa destek

Depremzedelere yönelik yeni düzenlemeler de getirildi. Bölgede Temmuz ayı sonuna kadar veraset ve intikal vergisi alınmayacak.

Esnafın tescil, tadil, sicil işlemlerinden Ağustos ayına kadar harç talep edilmeyecek. Çalışanlarına maddi yardımda bulunan işverenler, 50 bin liraya kadar olan kısım için gelir vergisinden muaf tutulacak. Depremzedelerin kullanılmayacak durumdaki ev ve araçlarının üzerindeki hacizler kaldırılacak. Düzenlemeyle, kurumlar vergisi mükelleflerine daha önce sağlanmış indirim ve istisna tutarları üzerinden bir defaya mahsus yüzde 10 ek vergi getirilecek. Deprem bölgesindeki mükellefler ise ek vergiden muaf tutulacak.




#Resmi Gazete
#Recep Tayyip Erdoğan
#ankara
2 saat önce
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Borç yapılandırması Resmi Gazete'de
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