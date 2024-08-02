Borcu yapılandırdı taksiti ödemedi

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borcuyla Türkiye’de zirvede yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), SGK’nın borç yapılandırmasını yakmış. SGK’ya en borçlu 5 belediyenin CHP’li belediyeler olduğunu açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5,7 milyar TL borç ile ABB’nin ilk sırada bulunduğunu duyurmuştu. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili, belediyeye ait borçlar ve hizmet fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu açıklamaların ve kamuoyuna açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

KAMU ZARARINA YOL AÇTI

SGK’ya 5,7 milyar TL prim borcu bulunan ABB’de, devletten yapılandırma talep eden Belediye Başkanı Yavaş’ın geçen yıl yapılandırmadan faydalandığı ancak ilk taksiti ödemediği için dosyanın iptal olduğu ortaya çıktı. Yavaş, Mart 2023’te yürürlüğe giren “bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanundan” yararlanmak için başvurdu. SGK prim borçları yapılandırılan belediye ilk taksiti ödemeyince dosya iptal oldu. Bu nedenle belediye şirketleri de bu haktan yararlanamadı. Yapılandırma fırsatının yerinde değerlendiril-memesi kamu zararına yol açtı.

20 milyar TL’lik satış!

ABB Meclisi 2019-2024 arasında 12 defa, toplamda 31 milyar 971 milyon 41 bin TL borçlanma yetkisi verdi. Buna rağmen Yavaş 5 yıl boyunca engellendiğini iddia etti. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre Yavaş yönetimi, 5 yılda 32 milyar TL borçlanma yetkisinin yanı sıra 20 milyar TL’lik de gayrimenkul sattı. Bu gayrimenkullerin satış yetkisi kararlarının tamamı da ABB Meclisi'nde oy birliğiyle alındı. 20 milyar TL gayrimenkul satan Yavaş’ın 5,7 milyar TL’lik borcu ödememesi tuhaf karşılandı.







