Borcumuzu ödemek istedik

Kimi Suriyeli, kimi Iraklı, kimi Doğu Türkistanlı... Adeta yeni bir egemenlik mücadelesinin verildiği 15 Temmuz’da Türkiye’de yaşayan yabancılar da sokağa çıktı. Öyle ki darbe girişiminin yaşandığı gece İstanbul Harbiye’de darbecilere karşı direnirken hayatını kaybeden Fas vatandaşı Jadoid Merroune de şehit düştü. Onlarca yabancı da ülkenin değişik noktalarında yaralandı, gazilik unvanı aldı.

Alaa Khweled

TEK SİLAHIMIZ CESARETİMİZDİ

Suriyeli Alaa Khweled, 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’ndaydı. Film yapımcısı ve fotoğrafçı olan Khweled, Türkiye’ye 15 Temmuz’dan henüz birkaç ay önce gelmişti. Türkçe bilmiyordu ve ilk etapta neler yaşandığını pek anlayamamıştı. Ancak gerçekleri öğrenince evinde duramadı. Khweled, “Fotoğraf makinemi de alıp, Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıktım. Başlangıçta savaş uçaklarının sesi nedeniyle korktum ama kalabalığa karıştıkça bu korkum da yok oldu gitti. Cesaretimizden başka bir silahımız yoktu. Türkler bizim yanımızda durdular, yardım ettiler. Bizim de bu ülke için fayda sağlamamız, onun düşmemesi için destek olmamız gerekiyordu. O sırada bazı fotoğraflar çektim. O gece ile ilgili yapılan fotoğraf yarışmasına katıldım ve derece alan tek yabancı oldum. Bunun için herkese minnettarım” dedi. Suriyeli Khweled, darbe girişimi başarısız olunca mutluluktan ertesi gün sabaha kadar evine gitmediğini ve sokakta uyuduğunu anlattı. Mutluluktan yerinde duramadığını dile getiren Khweled, “Türkiye için bir felaketin kapısı aralanacaktı. Evet ben burada bir yabancıyım, mülteciyim ama bu zafer inanın tüm insanlığındı” diye kaydetti.

DEPREMDE KURTARMA GÖNÜLLÜSÜ OLDU

Khweled, Türkiye’yi sarsan asrın felaketinde de yine sahnede yer aldı. “6 Şubat depremleri olduğunda da yine bu ülke için bir şeyler yapmam gerekiyor diye düşünüp Hatay’a gittim” diyen Kweled, “Çünkü Suriye’deki savaşta 4 yıl boyunca arama-kurtarma görevlisi olarak çalışmıştım. Depremin ilk günü tamamen bireysel bir gönüllü olarak bölgeye gittim ve enkazdan çok kişiyi çıkarabildim. Bu sosyal sorumlulukla ilgili bir şey. Türkiye artık benim de ülkem. Herhangi bir durumda ona destek olmak ve yardım etmek benim en birincil görevim” şeklinde konuştu.

Ahmed Zir

Suriyeli Zir’e övünç madalyası

Darbe gecesi cuntacı askerler tarafından yaralanan 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed Zir de o gecenin şokunu hala atlamadı. Bacağına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan ve ayağını sağlıklı bir şekilde kullanamayan Zir, 15 Temmuz’da Erdoğan’ı ekranda gördüğünü ve yaptığı çağrıya karşılık babası ve kardeşiyle dışarı çıktığını söyledi. Zir, “Suriye’deki evimize bomba düştü. Henüz çocuk yaşlarda buraya geldik ve Erdoğan sayesinde bir hayat kurabildik. Ona çok büyük bir borcumuz var. 15 Temmuz’da da bu borcu ödemek istedim. Kendisi de sağ olsun bana gazilik ünvanı ve devlet ödünç madalyası verdi” dedi.

Kahraman Bat ve muhabirimiz Neslihan Önder’in 15 Temmuz gecesinden fotoğrafı

Hainlerin kurşunu hâlâ vücudumda

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı akşam, Yeni Şafak muhabirleri olarak tarihe yazılacak kutlu direnişe şahit olmak için yola çıktık. Ekibimiz ilk olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Vatan Caddesine gitti. Burada direniş devam ederken, karnından vurulmuş ve yürüyerek Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne giden Kahraman Bat ile kesişti yolumuz. O dönemki foto muhabirimiz Talha Menteş’in çektiği fotoğraflar, darbe girişiminden çok sonra o yaralının kim olduğunu bulmamızı sağladı. Karnından vurulan o kişi Kahraman Bat’tı. Bat, darbe girişimi haberini alır almaz kendisine en yakın yer olan Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne gitmiş, burada ise hain askerlerden birinin silahından çıkan kurşunla yaralanmıştı. O karanlık geceden 7 yıl sonra Kahraman Bat ile buluştuk, yaşananları bir kez de onun ağzından dinledik.

DUYAR DUYMAZ HAREKETE GEÇTİK

O akşam ilk vurulanlardan biri olduğunu söyleyen Kahraman Bat, darbe girişimi haberini alır almaz bir şeyler yapmak için harekete geçtiğini belirterek, “Bayrampaşa’ya gittik. Bir tank gördük ve önüne geçerek engel olmaya çalıştık. Darbeci bir uzman çavuşun beylik silahıyla havaya ateş açtı. Uyardım, insanları galeyana getiriyorsun dedim. Tam o esnada vuruldum. Ilk önce anlayamadım. Kurşun bacağıma saplandı sandım ancak karnımdan girmiş. Çoğu insanı böyle vurdular. Hastaneye varınca 4 saatlik bir ameliyat geçirdim. Kurşun bağırsağımı parçaladığı için altı tane ek yapıldı. Darbeci hainler tarafından sıkılan kurşun hala duruyor vücudumdan çıkaramadılar” diye konuştu.







