Bor'da söz sahibiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin stratejik ürünleri arasında yer alan bor madeninin katma değerini, “cevherden mücevhere” anlayışıyla 300 kat artıracak tesisin açılışı vesilesiyle bir arada olunduğunu belirterek, “Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi, bu alanda ülkemizin ilk, dünyanın da sayılı işletmelerinden biri olacaktır.” diye konuştu.

Erdoğan, Balıkesir Bandırma’daki Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni’ne katıldı.

SAVUNMA SANAYİSİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Bor karbürün, sıcaklık ve mekanik dayanıklılığı itibarıyla birçok farklı endüstriyel uygulamalarda aranan ve tercih edilen bir ürün olduğunu vurgulayan Erdoğan, bor karbürün özellikle zırh, aşınmaya dayanıklı mekanik parça üretimi, nükleer tesislerde nötron tutucu gibi uygulama alanlarıyla savunma sanayisinin vazgeçilmezi olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine bor cevheri ile bor karbür mücevheri takdim eden Yahya ve Ayşe isimli çocuklarla sohbet etti.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR OYUNCU HALİNE GELECEK

Uçaklardan taktik araçlara, personel yeleklerinden korunaklı levhalara kadar pek çok yerde bu ürünü görmenin mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan, “Bandırma tesisimizde yapılacak yıllık 1000 ton üretim, kullanıldığı alanlarda da 150 kattan 2 bin kata kadar varan değer artışları sağlamaktadır. Bir başka ifadeyle bu tesis sayesinde Türkiye, sadece sahip olduğu bor madeninin katma değerini yükseltmekle kalmıyor aynı zamanda ülkemiz, dünyanın en sert üçüncü malzemesinin üretiminde ve satışında önemli bir oyuncu haline geliyor.” ifadesini kullandı. Nadir toprak elementleri konusunda iyi bir rezerve sahip olunduğunu belirten Erdoğan, “Eskişehir’de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştüreceğiz. Ham maddeyle başlayıp nihai ürününe kadar uzanacak bir sistemle ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız.” sözlerini sarf etti.

Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi hizmete başladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ OLACAĞIZ

Erdoğan, dünyada küresel tedarikleri belirli yerlere terk edip sadece fikri mülkiyet haklarının kazancıyla yetinme devrinin geride kaldığını ifade etti. Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Ne küresel sağlık ve güvenlik krizleri ne yaşadığımız tabii afetler ne de önümüze çıkartılan diğer engeller bizi bu hedeften uzaklaştırabilir.”

Verilen sözler yerine getirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir’de Eti Maden İşletmesinin Sosyal Tesislerinde kalan depremzede vatandaşlarla beraber yemek yedi. Bakanların depremlerin yaşandığı illerde koordinatör olarak görev yaptığını hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Bugüne kadar verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirdiysek, burada da verilen sözler yerine gelecektir.

Muhalefete Akkuyu tepkisi

Karadeniz gazının yakın zamanda sisteme kavuşturacaklarını kaydeden Erdoğan, enerji konusunda atılan adımları anlattı. Ana muhalefetin Akkuyu Santrali’ni gezdiğinde hayran kaldığını ifade eden Erdoğan, “Dönünce ‘Yaptırmayacağız.’ diyorlar. Biz yeşil enerji konusunda doğalgaz ve Akkuyu konusunda adımlar atıyoruz, bunlar yaptırmayacağız diyorlar. Bunlara fırsatı 14 Mayıs’ta benim vatandaşım vermeyecek” dedi.

Togg’a rekor talep

Erdoğan konuşmasında yerli otomobil Togg’la ilgili de bilgi verdi. Togg’un rekorlar kırdığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye’nin bir kısmında yaşanan sıkıntının çözülmesi için ülkenin güçlü olması şarttır. Bunun için diğer projelerimizi ihmal etmiyoruz. Türkiye’nin otomobili bunlardan biridir. Togg ön siparişleri almaya başladı. Kısa sürede rekor talep oranına ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları peyderpey gerçekleştireceğiz.”















