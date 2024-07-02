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Bornova'daki orman yangının nedeni belli oldu: Şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanda çıkan yangına, mangalı ters çevirerek neden olduğu belirlenen Onur A. yakalanıp, tutuklandı.

12:27 - 2/07/2024 Salı
DHA
Şüphelinin mangalı ters çevirip ayağını yaktığı, çıkan yangını söndüremediği, ardından da hastaneye gittiği belirlendi.
Şüphelinin mangalı ters çevirip ayağını yaktığı, çıkan yangını söndüremediği, ardından da hastaneye gittiği belirlendi.

Yangın, 29 Haziran Cumartesi günü Kayadibi Mahallesi Homeros 1 mevkisinde bulunan ormanda çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin Onur A. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin mangalı ters çevirip ayağını yaktığı, çıkan yangını söndüremediği, ardından da hastaneye gittiği belirlendi.

Harekete geçen jandarma ekipleri Onur A.'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, dün sevk edildiği adliyede İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.




#İzmir
#Bornova
#Orman Yangını
40 dakika önce
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