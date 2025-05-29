Borsa manipülatörü 15 kişi gözaltında

Borsa İstanbul’da (BİST) manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlattı. Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ'nin hisselerinde manipülasyon yapıldığı belirlendi.

2 ZANLI ARANIYOR

"Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı anlaşılan 17 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına alan ekiplerin, 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Şebekenin aynı suçtan tutuklu Hikmet Yurtbay tarafından yönetildiği belirlendi.

800 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi tarafından hazırlanan denetim raporunda, şebekenin nasıl çalıştığı ortaya çıkarıldı. Buna göre Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören bazı firmaların hisseleri üzerinden, sosyal medya platformları aracılığıyla oluşturulan özel gruplarda sesli sohbetler düzenleniyor. Bu odalarda yapılan sohbetlerde hisse analizleri yapılarak, gruptaki kişilerin belirli hisselere yönlendiriliyor. Şebekenin bu yolla 800 milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı.







