Boş bırakılan kalbi bağımlılık işgal eder

“Bizler, insanların kalplerini, zihinlerini boş bırakırsak orayı her türlü kötü alışkanlık, bağımlılık işgal eder. Evlatlarımızın, toplumumuzun, kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz. Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız. ‘Hayat boşluk kabul etmez’ şiarıyla sivil inisiyatifleri birleştirerek, önleme, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinde sürdürülebilir ve veriye dayalı bir sivil toplum gücü oluşturmayı amaçlayan çalışmalarınız takdire değerdir. Zirvenin, bağımlılıkla mücadelede sivil toplumun kapasitesini artıran, aileleri merkeze alan ve boşlukları dolduran somut bir başlangıç noktası olma hedefi önemlidir.”

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bir konuşma yaptı. Bağımlılıkla mücadeleyi, milletin bekasını ve toplumsal düzeni doğrudan ilgilendiren hayati bir öncelik olarak gördüklerini vurgulayan Yılmaz, “Tütün ve alkolün uzun yıllardır oluşturduğu riskler var. Uyuşturucu maddelerle mücadelede karşılaştığımız çok katmanlı bir tablo söz konusu. Diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi bağımlılık konusunda da en önemli mesele koruyucu ve önleyici yaklaşım. Riski yönetemeyen, krizi yönetmek zorunda kalır” dedi. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, başkanlığını yürüttüğü Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun, risk alanlarını ele aldığını, 2019’dan bu yana çıkan 91 kararın yüzde 93’ünün sahada başarıyla uygulamaya geçirildiği bilgisini verdi.