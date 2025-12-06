Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü: Gerginliğin yatışmasını temenni ediyoruz

G: 6/12/2025, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye'nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.
Erdoğan, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.


