Trump resmen doğruladı: Maduro'dan ülkeyi terk etmesini istedi

12:401/12/2025, Pazartesi
ABD basını, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştüğünü teyit eden ABD Başkanı Donald Trump'ın Maduro'dan ülkesini terk etmesini istediğini yazdı.

Dünyadaki savaşları bitirme vaadiyle seçilen ABD Başkanı
Donald Trump
, yeni bir savaşı başlatmak üzere.

Göreve geldiği günden bu yana, küresel ekonomide büyük bir krize neden olan vergi savaşlarını başlatan, Kanada'yı ABD'ye bağlamaya çalışan Trump, son dönemde Venezuela'nın peşinde.


Uyuşturucu kartellerini terör örgütü, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da terörist ilan eden Trump, Maduro'nun başına da 50 milyon dolar ödül koyup, Latin Amerika kıyılarında içinde uyuşturucu olduğu iddiasıyla çok sayıda tekneye saldırı emri verdi.


Trump Maduro ile telefonda görüştü


Sık sık Maduro'yu basın yolu ile tehdit eden Trump geçtiğimiz günlerde konuşmak için hazır olduğunu belirtmişti.


O görüşme gerçekleşti.


Miami Herald gazetesinin, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve Maduro arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesi kısa sürede tıkandı.


Ordu kontrolünü elinde tutmayı talep etti


Kaynaklar, Maduro’nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini iddia etti.


Trump açık açık söyledi: Ülkeyi terk et


Maduro'nun kendisi ve yakın çevresi için de "işledikleri iddia edilen suçlara" karşı "küresel af" istediğini aktaran kaynaklar, Trump’ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro’ya "kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülkeden) güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği, ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği" mesajını ilettiğini dile getirdi.


Ayrıca, kaynaklar, Venezuela liderinin ordunun kontrolünü elinde tutma talebinin, 1991’de Nikaragua’da yaşanan modele benzer bir "gölge iktidar" yapısı oluşturabileceği gerekçesiyle Washington tarafından kabul edilmediğini ifade etti.


Trump görüşmeyi teyit etti


Venezuela yönetiminden, Trump’ın teyit ettiği telefon görüşmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


ABD Başkanı
Donald Trump
, 29 Kasım'da Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklamıştı.

Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken "Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem." ifadesini kullanmıştı.


Venezuela da Trump’ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasının ardından "egemenlik ihlalini" gerekçe göstererek, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) şikayette bulunduğunu bildirmişti.


Karayip Denizi'ndeki hareketlilik


ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.


ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.


ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.


ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.




#Donald Trump
#ABD
#Venezuela
