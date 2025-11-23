Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Donald Trump Ukrayna'ya tepkili: Çabalarımıza minnet göstermedi

Donald Trump Ukrayna'ya tepkili: Çabalarımıza minnet göstermedi

19:1123/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Trump, Ukrayna'yı ABD'nin çabaları için minnet duymamakla eleştirdi.
Trump, Ukrayna'yı ABD'nin çabaları için minnet duymamakla eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre’de devam eden barış planı görüşmeleri sürerken Ukrayna yönetimine tepki göstererek, ABD’nin girişimlerine Ukrayna yönetiminin hiçbir minnet göstermediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, “
ABD ile Ukrayna'nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti
” ifadelerini kullandı.

Savaşın eski Başkan Joe Biden döneminde başladığını ve giderek daha da kötüleştiğini kaydeden Trump, kendisi görevde olsaydı söz konusu savaşın gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Trump, “Çünkü benim ilk görev dönemimde böyle bir şeyden söz bile edilmiyordu. Putin asla saldırmazdı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.
Trump, asla başlamaması gereken bir savaşın kendisine miras kaldığını vurgulayarak,
“Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi ve Avrupa, Rusya'dan petrol almaya devam ediyor”
açıklamasında bulundu.
ABD'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah sattığını aktaran Trump, Biden'ın Ukrayna'ya her şeyi ücretsiz verdiğini bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski

#Donald Trump
#Ukrayna
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç yıl geçerli olacak? ÖSYM 2025 ALES sonuç tarihi