Donald Trump Ukrayna'ya tepkili: Çabalarımıza minnet göstermedi

ABD ile Ukrayna'nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti

ABD ile Ukrayna'nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti

Savaşın eski Başkan Joe Biden döneminde başladığını ve giderek daha da kötüleştiğini kaydeden Trump, kendisi görevde olsaydı söz konusu savaşın gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Trump, “Çünkü benim ilk görev dönemimde böyle bir şeyden söz bile edilmiyordu. Putin asla saldırmazdı” dedi.