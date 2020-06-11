Boşanmak istedi diye öldürüldü

Gündem

Diyarbakır’da vaka sayıları artıyor, ikinci dalga endişesi devam ediyor

Yeni normalleşme süreci devam ederken Diyarbakır’da koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi devam ediyor. Son 10 günde 350 kişi hastanede tedavi altına alınırken, yaklaşık 550 kişinin ise evlerinde karantinada tutulduğu öğrenildi. Sağlık Bakanı Koca, dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kısmi bir artışın olduğunu söyledi.