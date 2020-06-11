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Boşanmak istedi diye öldürüldü

Elazığ'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının naaşı toprağa verildi. Rizaiye Mahallesi'nde boşanmak istediği eşi tarafından annesinin evinde boğazından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Aslıhan Alkılınç'ın cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Haber Merkezi AA
Eşi tarafından öldürüldü.
Eşi tarafından öldürüldü.

Yakınları tarafından Alkılınç'ın cenazesi, Elazığ Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Aslıhan Alkılınç'ın cenazesi burada kılınan namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.

  • Dün, boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınvalidesinin evine giden Ali Alkılınç (40), eşi ve kayınvalidesi Şule B. ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ali Alkılınç, eşini boğazından araya giren kayınvalidesini ise bacağından bıçaklamış, bu sırada kayınvalide Şule B. de damadını bıçakla sırtından ve göğsünden yaralamıştı.

Yaralı anne ve kızı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine, Ali Alkılınç ise Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, Aslıhan Alkılınç müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Eşinin bıçakladığı boşanma aşamasındaki kadın öldü
GÜNDEM
Eşinin bıçakladığı boşanma aşamasındaki kadın öldü
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